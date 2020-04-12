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Spor

Ersun Yanal: ''Beni alırsanız başınız belaya girer demiştim''

Ersun Yanal bir çok kulüpte antrenörlük yaptı. Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ni çalıştırdığı günlerdeki anılarını anlatan deneyimli teknik adam, Türkiye'de artık futbolseverlik değil, skorseverliğin oluştuğunu söyledi.

12 Nisan 2020 Pazar 22:44 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 22:44
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Fenerbahçe'den istifa ederek ayrılan Ersun Yanal sessizliğini bozdu. Futbolarena'ya konuşan Yanal önemli açıklamalarda bulundu.

"BENİ ALIRSANIZ BAŞINIZ BELAYA GİRER DEMİŞTİM"

Son 20 yılda çok önemli oyunculara dokunduğumu düşünüyorum. Ancak Türkiye'de plan ve proje yapmak gerçekten zordur. Bir gün çok değer verdiğim bir başkanımızla görüşme yaparken, "Benimle çalışırsanız sizin başınız belaya girer. Herkes skora odaklanır. Herkes sizi skor almaya zorlar. Ben size sıkıntı yaratırım. Skor isteyecek sizden insanlar." Halbuki biraz geliştirelim, oyuncu bulalım, ülkeye katkıda bulunalım. 100 değil, 10 kazanalım. Eyvallah, skor alalım ama her şey yenmek, yenilmek değil.

Ersun Yanal özellikle yönettiği takımlardaki ofansif kriterlere değinirken, "Benim yönettiğim bütün takımlarda ofansif kriterler ligin hep üst tarafındadır. Gol beceri işi. Şöyle bir bakın. En son çalıştırdığım takımlar da dahil olmak üzere ofansif gücü yüksek takımlardır. Futbolun en iyi tarafı oynamaktır. Futbol seyircisi niye futbola tutkulu olsun? Futbol her zaman yenmek değildir. Keyif aracıdır ama bunu maalesef kaybettik. Biz skorseveriz. Futbolsever olmalıyız." ifadelerini kullandı. 

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