Ersun Yanal bombası! Resmen duyuruldu

İran Ligi ekiplerinden Esteghlal, Ersun Yanal'a talip oldu. Esteghlal Başkanı ile yaptığı zoom toplantısında takımın başına geçme teklifi alan Ersun Yanal, Esteghlal Başkanına teşekkür ederek düşünmek için süre istedi. Başarılı teknik adamın kararını yakında açıklayacağı öğrenildi.

ERSUN YANAL GERİ DÖNEBİLİR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre İrak ekibniden tekilf alan kurt çalıştırıcı Ersun Yanal teklif için teşekkür etti ve düşünmek için süre istedi

FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Ersun Yanal, 2013/14 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış ve bu şampiyonluk Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluğu olarak tarihe geçmişti.

ALİ KOÇ'UN YERLİ ANTRENÖR ADAYLARINDAN BİRİSİ ERSUN YANAL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ile ilgili olarak "Camiayı iyi bilen Türk bir hoca ile çalışacağız" açıklamasını yapmıştı.

EN SON ALANYASPOR'DA GÖREV ALDI



Başarılı teknik adam Ersun Yanal en son Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanya spor'da görev almıştı.