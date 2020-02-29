Ersun Yanal derbinin faturasını o 2 isme kesti

29 Şubat 2020 Cumartesi22:49 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 22:49

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası faturayı iki isme kesti.

Derbideki performansıyla büyük eleştiri toplayan Tolgay Arslan, Antalyaspor maçıyla birlikte bir kez daha yedek kulübesine geri döndü.

İlk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen Tolga Ciğerci ise yedek kulübesinde kaldı.

MEHMET EKİCİ, 279 GÜN SONRA

Mehmet Ekici ise bu sezon ilk kez bir lig maçında ilk 11'de kendisine yer buldu.

Başakşehir maçında 1, Galatasaray maçında ise 2 dakika süre alan Mehmet Ekici, son olarak geçen sezonun sonunda oynanan Antalyaspor maçında ilk 11'de başlamıştı.

Mehmet Ekici, 279 gün sonra ilk 11'e geri döndü.