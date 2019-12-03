12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7455
  • 6,3702
  • 272.466
  • 106790
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersun Yanal: Devreye en iyi puanla girmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, 4-0 kazandıkları İstanbulspor maçı sonrası konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluş ATV'ye açıklamalarda bulundu.

Görev verdiği genç oyuncularla ilgili gelen soruya Ersun Yanal, "Bu tür oyunlar da rakibimize karşı daha hızlı daha çabuk oynayabilir miydik, oynayabilirdik. Oyunu kontrol ederek net bir skor aldık. Genç oyuncularımızı sahada görerek Fenerbahçe'ye hazırlamak, geleceklerini hazırlamak, zaman zaman yer almalarını sağlamak adına bunlar önemli gelişmeler. Bazen taraftarlarımız belki bize serzenişte bulunuyor ama gençlerimizi kaybetmeden kazanmak daha önemli. Zamanla olacak şeyler bunlar. Zamanında hasat yaparsanız, doğru zamanda verim alırsınız." ifadelerini kullandı.

YANAL'DAN FERDİ SÖZLERİ

Maçın yıldızlarından biri olan Ferdi Kadıoğlu'na da değinen tecrübeli teknik adam, "Ferdi'nin önünde daha çok uzun bir süre var. Çok genç bir oyuncu. Dediğim gibi zamanında yapılan hasat, verim verir. Eksikleri var, eskisklerini tamamlayınca daha da iyi olacak. Doğru zamanda doğru yerde oynatmalıyız. Doğru zamanda, doğru yerde faydalanabileceğim banko oyuncu haline getirmeye çalılşacağım. Fırsat buldukça bu oyuncuları değerlendireceğiz." dedi.

"MUHAMMED İÇİN BİR SÜREÇ VAR"

Son 9 dakikada şans verdiği 18 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'nın asist yapması hakkında Yanal, "Gençlerle ilgili pozitif düşünme konusunda hemfikiriz. Doğru zaman ve doğru yerde olması gerekiyor. Bugün girdi ve asist yaptı. Bu yükü kaldırabilmek için yavaş yavaş oynatmamız gerekiyor. Muhammed Gümüşkaya müthiş bir yetenek. Ya oynatıp gözün arkada kalmayacak ya da doğru anda doğru şekilde oynatacaksın." açıklamasını yaptı.

"EVİMİZDE KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK"

Süper Lig'deki son durumlarını da değerlendiren Yanal, "Bundan sonra evimizde kaybetme lüksümüz yok kazanmalıyız. Futbol bu, kaybettiğiniz anlar da oluyor, ancak önümüzde zaman dilimi var bunu değerlendirip devreye en iyi puanla girmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyoruz"

'Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyoruz'

Vatandaşlar uyarıldı! Seferler iptal

Vatandaşlar uyarıldı! Seferler iptal

Patlama meydana geldi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Patlama meydana geldi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Aralıkta kamuya engelli ataması için kura töreni düzenlenecek

Aralıkta kamuya engelli ataması için kura töreni düzenlenecek

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 tanesi daha teslim edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 tanesi daha teslim edildi

ABD çok tartışılan konu hakkında kararını verdi! Destekleyecekler

ABD çok tartışılan konu hakkında kararını verdi! Destekleyecekler

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Günlük hayatta tükettiklerimizin faydaları ve zararları

Günlük hayatta tükettiklerimizin faydaları ve zararları

Sosyal medyanın en soğuk espirileri

Sosyal medyanın en soğuk espirileri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA