Ersun Yanal: Direnci gösteremedik

Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Yanal, "Favori takım Galatasaray'dı ama biz Fenerbahçe maçında, özellikle Giresun maçında ortaya koyduğumuz oyun sonrasında yaşadığımız kırılmayı yaşamak istemiyorduk. Çünkü, öne geçip kırıldığımız maçlardaki ruh halimiz fiziksel performansımızı etkiliyor. Bugün aslında böyle olmadı, beraberliği yakaladık ama kötü bir ikinci golü yedik. Topu rakibe verdik. Icardi, çok önemli oyuncu. Hatayı affetmedi. Mağlup duruma düştük." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "İkinci yarı yine aslında oyuna dengeli başladığımız anda yine bir kötü gol... O golden sonra direnci gösteremedik. Bu konuda kırılgan bir takım olduğumuzu biliyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bizi ilgilendiren maçlara konsantre olmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.