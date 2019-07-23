Ersun Yanal futbolcuları uyardı: Fenerbahçe’ye layık olun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, her geçen gün idmanların temposunu arttırıyor. Yeni sezonda tek hedefi n şampiyonluk olduğunu belirten Yanal’ın oyuncularıyla yaptığı son toplantıda onlara “Şampiyonluk dışında hiçbir şey F.Bahçe taraftarını ve camiasını mutlu etmez. Onun için çok çalışıp benden formayı almalısınız. Antrenmanlarda kendini gösteren formayı benden alır. Disiplinli olarak çalışmalarınıza devam etmelisiniz. F. Bahçe’ye layık olmanızı istiyorum.

FERDİ GÖZE GİRDİ

Geçtiğimiz sezon F.Bahçe’de forma şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu, yeni sezon öncesi yapılan çalışmalarda Ersun Yanal gözüne girmeyi başardı. (Akşam)