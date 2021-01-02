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Spor

Ersun Yanal: Galatasaray'ın zaafları var

Galatasaray deplasmanında 0-0 berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal maç sonrası konuştu.

02 Ocak 2021 Cumartesi 22:20 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 22:20
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Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Antalyasor'da teknik direktör Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;

Özgüven önemli. Oynadığınız futbolun hücum savunma kısımlarını birlikte oynamak önemli ve en büyük dileğimiz. Tek taraflı oynamak gerektiği zamanlar var, özgüveni tekrar kazanmak için

Güçlü ve iyi futbol oynayan bir takım Galatasaray. Onların da zaafları var, bizim daha fazla var.

Futbolda her maçın bir senaryosu var. Bu maçın senaryosunda mağlup olmamalıydık. İyi bir duruş sergilemeliydik.

Bu böyle olmayacak hep. Başka türlü maçlar da var. Futbol oynamaya çalışan bir ekibe karşı gol atmaya yönelik plan da yaptık, başarılı olamadık. Hep böyle oynamayacağız. Daha pozitifini bazen oynuyoruz ve oynamaya çalışıyoruz da...

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