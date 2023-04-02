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Spor

Ersun Yanal: Gerçeği yok sayamazsınız

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Giresunspor ile 2-2 berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA2 Nisan 2023 Pazar 20:18 - Güncelleme:
Ersun Yanal: Gerçeği yok sayamazsınız
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Giresunspor ile 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, kazanabilecekleri bir maçtan bir puanla ayrıldıklarını söyledi.

Yanal, "Giresun'da kazanmak istiyorduk, onlar da 9 maçtır kazanamıyordu. 2-0'dan sonra onların yapabilecekleri defansif hatalardan da faydalanabilirdik. O fırsatları da yakaladık. Sonuçta puanlar paylaşıldı. Bu dış saha performansıyla ilgili bir kırılmanın yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncularımız bunu yapabilecek kaliteye sahip." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfının toplantısıyla ilgili de Yanal, şu değerlendirmede bulundu:

Gerçeği kayıtlardan silemezsiniz. Yok sayamazsınız. Tahkim Kurulunun buna benzer kararları var. Ben gerçekleşen bir olayın, yok edilmesi, yok sayılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Oynanmış, oynanmıştır. Kayda geçti. Kayda geçenleri, kayıttan nasıl sileceğiz?

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