Ersun Yanal geri dönüyor! Yurt dışından sürpriz teklif

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal görevinden ayrıldıktan sonra Bodrum'a yerleşmiş ve dinlenmeye çekilmişti. Öğrenilen bilgiye göre tecrübeli çalıştırıcıya yurt dışından teklifler var. Gelen teklifleri değerlendiren Yanal'ın yurt dışı düşüncesinin ciddi olduğu belirtildi.
Tecrübeli çalıştırıcı teknik ekibine Süper Lig'i takip ettiriyordu ancak yurt dışından gelen teklifler sonrasında hedefini değiştirdiği öğrenildi. Ersun Yanal gelen teklifleri ciddi ciddi düşünüyor ve kariyerini yurt dışında sürdürmek istiyor.
Çalıştırdığı Takımlar:
1990-1996 – Sarayköyspor
1996-1996 – Denizlispor
1997-1998 – Yeni Salihlispor
1998-2000 – Denizlispor
2000-2002 – Ankaragücü
2002-2004 – Gençlerbirliği
2004-2005 – Türkiye Millî Futbol Takımı
2005-2007 – Vestel Manisaspor
2007-2009 – Trabzonspor
2011-2013 – Eskişehirspor2013-14: Fenerbahçe - Süper Lig Şampiyonluğu
2014-15: Trabzonspor
2016- 17: Trabzonspor
2018-2020 - Fenerbahçe
2020-2021- Antalyaspor
Star Gazetesi