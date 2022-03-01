Ersun Yanal geri dönüyor! Yurt dışından sürpriz teklif

Star Gazetesi 1 Mart 2022 Salı 21:06 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 21:06

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal görevinden ayrıldıktan sonra Bodrum'a yerleşmiş ve dinlenmeye çekilmişti. Öğrenilen bilgiye göre tecrübeli çalıştırıcıya yurt dışından teklifler var. Gelen teklifleri değerlendiren Yanal'ın yurt dışı düşüncesinin ciddi olduğu belirtildi.

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Tecrübeli çalıştırıcı teknik ekibine Süper Lig'i takip ettiriyordu ancak yurt dışından gelen teklifler sonrasında hedefini değiştirdiği öğrenildi. Ersun Yanal gelen teklifleri ciddi ciddi düşünüyor ve kariyerini yurt dışında sürdürmek istiyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Çalıştırdığı Takımlar:

1990-1996 – Sarayköyspor

1996-1996 – Denizlispor

1997-1998 – Yeni Salihlispor

1998-2000 – Denizlispor

2000-2002 – Ankaragücü

2002-2004 – Gençlerbirliği

2004-2005 – Türkiye Millî Futbol Takımı

2005-2007 – Vestel Manisaspor

2007-2009 – Trabzonspor

2011-2013 – Eskişehirspor2013-14: Fenerbahçe - Süper Lig Şampiyonluğu

2014-15: Trabzonspor

2016- 17: Trabzonspor

2018-2020 - Fenerbahçe

2020-2021- Antalyaspor