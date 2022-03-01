İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2022 Salı / 28 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ersun Yanal geri dönüyor! Yurt dışından sürpriz teklif
Spor

Ersun Yanal geri dönüyor! Yurt dışından sürpriz teklif

Süper Lig'in şampiyon hocalarından Ersun Yanal teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor. Öğrenilen bilgiye göre Ersun Yanal'a yurt dışından teklifler var. Tecrübeli teknik adam yapılan teklifleri değerlendiriyor.

Star Gazetesi1 Mart 2022 Salı 21:06 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 21:06
ABONE OL

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal görevinden ayrıldıktan sonra Bodrum'a yerleşmiş ve dinlenmeye çekilmişti. Öğrenilen bilgiye göre tecrübeli çalıştırıcıya yurt dışından teklifler var. Gelen teklifleri değerlendiren Yanal'ın yurt dışı düşüncesinin ciddi olduğu belirtildi.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

ERSUN YANAL GERİ DÖNÜYOR

Tecrübeli çalıştırıcı teknik ekibine Süper Lig'i takip ettiriyordu ancak yurt dışından gelen teklifler sonrasında hedefini değiştirdiği öğrenildi. Ersun Yanal gelen teklifleri ciddi ciddi düşünüyor ve kariyerini yurt dışında sürdürmek istiyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Çalıştırdığı Takımlar:

1990-1996 – Sarayköyspor

1996-1996 – Denizlispor

1997-1998 – Yeni Salihlispor

1998-2000 – Denizlispor

2000-2002 – Ankaragücü

2002-2004 – Gençlerbirliği

2004-2005 – Türkiye Millî Futbol Takımı

2005-2007 – Vestel Manisaspor

2007-2009 – Trabzonspor

2011-2013 – Eskişehirspor2013-14: Fenerbahçe - Süper Lig Şampiyonluğu

2014-15: Trabzonspor

2016- 17: Trabzonspor

2018-2020 - Fenerbahçe

2020-2021- Antalyaspor

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.