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Spor

Ersun Yanal gidiyor Emre Belözoğlu geliyor

Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal hedefteki isim olmuştu. Sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç, olası bir istifa durumunda yol haritasını belirledi.

01 Mart 2020 Pazar00:19 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 00:19

Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe'nin önlenemez düşüşü, Antalyaspor maçıyla devam etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın son anlarına 2-1 yenik girdiği mücadelenin 90+6. dakikasında bulduğu golle 1 puanı kurtardı. Fenerbahçe son 5 haftada yalnızca 2 puan toplayabildi ve toplam 13 puan kaybetti.

Özellikle Galatasaray'a 3-1 mağlup olunması ve Kadıköy'deki 21 yıllık serinin son bulması camiada büyük bir olumsuz tablo yarattı. Fenerbahçe taraftarı da teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etmişti. 

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Kötü gidişatın ardından çözüm arayışında olan sarı-lacivertli kurmaylar, Ersun Yanal'ın istifa etmesi durumunda yol haritasını çizdi. Ajansspor'un haberine göre, Yanal'ın olası istifasına karşı planlarını hazırlayan Ali Koç ve yönetimi, Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Emre Belözoğlu'nun Yanal'ın ayrılığının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.

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