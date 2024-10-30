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Spor

Ersun Yanal görevi bıraktı

1. Lig takımı Amed Sportif'te Aziz Elaldı yönetiminin görevi bırakmasının ardından Ersun Yanal da ayrıldı.

30 Ekim 2024 Çarşamba 12:46 - Güncelleme:
Ersun Yanal görevi bıraktı
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Trendyol 1. Lig takımı Amed Sportif'dte Aziz Elaldı yönetiminin görevi bırakmasının ardından Ersun Yanal ile ilgili de gelişme yaşandı.

Amed Sportif'te teknik direktör Ersun Yanal yeni yönetimin önünü açmak adına görevinden ayrıldı.

Yanal bugün basın açıklaması yapacak.

ERSUN YANAL'IN PERFORMANSI

Ersun Yanal; Amed Sportif'te görev aldığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 3 mağlubiyet elde etti ve 1.30 puan ortalamasını tutturdu. Yanal'la birlikte Diyarbakır temsilcisi ligin son haftasında iç sahada Pendikspor'a 1-0 yenildi

11 takımda görev yaptı, tek kupasını Fenerbahçe'de aldı

Teknik direktörlük kariyerinde A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra aralarında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da bulunduğu 11 ayrı takımı çalıştıran Ersun Yanal, tek kupa sevincini 2013-2013 sezonunda Fenerbahçe ile ligi şampiyonu olarak yaşamıştı.

Kariyeri boyunca 656 maça çıkan 62 yaşındaki futbol adamı bu karşılaşmalarda 286 galibiyet, 159 beraberlik ve 211 yenilgi elde ederek 1.55 puan ortalaması yakaladı.

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