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Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım ve Dirar'ın yokluğunda sol bekte Luiz Gustavo'yu düşünüyor

Fenerbahçe'nin sezon başından beri sıkıntılı mevkiinde kriz var. Hasan Ali'nin tedavisi sürerken, Dirar da bıçak altına yattı. Ersun Yanal'ın yeni adayı Gustavo görünüyor.

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Sezon başında sol bek takviyesi için çabalayan Fenerbahçe amacına ulaşamamış, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sıkıntıyı körüklemişti. Ancak şapkadan tavşan çıkaran teknik direktör Ersun Yanal, bu açığı Nabil Dirar'la kapatmıştı. Ama gerçek mevkii sağ bek olmasına rağmen, hiç sırıtmadan sol bekte görev yapan 33 yaşındaki Faslı yıldız önceki gün ameliyat masasına yattı.

Uzun süredir devam eden ağrılara daha fazla dayanamayan Dirar, Almanya'da çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi. En az bir ay sahalardan uzak kalacak olan Dirar, Denizli, Konya, Kayseri, Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek. Ersun Yanal ise şimdiden sol bekte kimi görevlendireceğinin arayışlarına başlamış durumda.

Yeni joker arayışı

Ayak tabanındaki ağrılar sebebiyle tedavisini ABD'de sürdüren Hasan Ali cuma günü İstanbul'a dönecek. Özel tabanlık kullanacak olan Hasan Ali'nin çalışmalara başlaması bekleniyor, ancak sezon başından beri forma giymeyen tecrübeli oyuncunun performans ve maç eksiği sebebiyle Denizli deplasmanında görev alması zor.

Bütün ihtimalleri hesaplayan Ersun Yanal'ın ön libero ve stoperde görev yapabilen Luis Gustavo'yla özel bir görüşme yaptığı ve Brezilyalı yıldızı sol bekte kullanabileceği öğrenildi. Özetle, sezon başından beri stoper, sağ bek, sol bek ve kanatlarda mecburiyet sebebiyle alternatif isimler bulmak zorunda kalan Ersun Yanal bir defa daha joker oyuncu keşfedecek.

(Fanatik)

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