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Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar'ın yokluğunda sol bekte Isla'ya görev verecek

Nabil Dirar'ın yokluğunda sol bekte Isla’nın oynayacağı bildirildi.

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Hasan Ali’nin de sakatlığının geçmesi, bek sorunu yaşayan Teknik Direktör Yanal’ın elini biraz olsun rahatlatacak. Hasan Ali sakatlık sonrasında tam formunu bulana kadar Isla bu bölgedeki açığı kapatacak.

DANS PiSTLERiNiN KRALI

ŞİLİ Milli Takımı’na giden Isla, arkadaşlarıyla ‘Aires de mi Tierra’ isimli halk dansları grubunu ziyaret etti. Kolombiya ve Gine ile oynanacak dostluk maçları öncesi bu ziyarette oyuncular stres atarken, Isla dans pistinde de en az yeşil sahalardaki kadar marifetli olduğunu gösterdi. Onun bu performansını takım arkadaşları da alkışlarla ödüllendirdi.

(Akşam)

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