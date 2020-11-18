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Spor

Ersun Yanal ilk maçında 3 puan istiyor

Süper Lig'e 8 ay sonra yeniden dönen FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ilk lig maçı olan Alanyaspor karşısında galibiyet hedefliyor.

IHA18 Kasım 2020 Çarşamba 16:06 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 16:06
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da Tamer Tuna’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna tecrübeli teknik adam Ersun Yanal getirildi. En son Fenerbahçe’yi çalıştıran ve 8 aydır Süper Lig’den uzak kalan Yanal, yeni takımının başındaki ilk maçında galibiyet hedefliyor. Milli arayı iyi değerlendiren kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Ersun Yanal’da takımına kısa sürede uyum sağladı. Süper Lig’in 9. haftasında sahasında pazar günü Alanyaspor’u ağırlayacak olan Antalyaspor’da hazırlıklar devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda kart cezası nedeniyle Jahovic, sakatlığı nedeniyle de Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol ile Fredy formasından uzak kalacak. Süper Lig’de Antalya’yı temsil eden iki takımın karşılaşmasını Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Cem Özbay hakem üçlüsü yönetecek. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 3 puan alamayan kırmızı beyazlılarda yeni hocasıyla galibiyet alarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

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