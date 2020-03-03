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Spor

Ersun Yanal: İstişare sonucu buradayım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı sonrası ilk kez konuştu. Trabzonspor deplasmanında son maçına çıkan Ersun Yanal, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

03 Mart 2020 Salı 20:27 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 20:28

Ersun Yanal yaptığı açıklamada "İstişare sonucu buradayım. Hafta içinde, daha önce de süre gelen bir süreç sonunda bu kararı aldım. Yönetimden bir ricada bulundular, bunun sonucunda buradayım. Dirar, Hasan Ali, Rodrigues, bunların sakatlıkları devam ediyor. Serdar'ın aldığı bir darbe sonucunda sorunu var, riske etmedik. İki ayaklı maçlar, bunların formatı farklı. Bugünkü maçın sonucu, 2. maçı vermez, 2. maçta bakalım sonuç ne olur, orada artık ben başarılar dilemek durumundayım. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan her platformda olduğu gibi, bugün de sonuç için mücadele edeceğiz." dedi.

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