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Spor

Ersun Yanal: Konsantrasyon bozukluğu ceza kesecek sürece getirdi

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada erken dakikada gol yediklerinden dolayı oyunda konsantrasyon bozukluğu yaşadıklarını belirtti.

IHA25 Aralık 2020 Cuma 00:15 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 00:15
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Süper Lig’in 14. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Yanal maç sonu yaptığı açıklamada, rakibe baskı yapan bir oyun oynadıklarını ancak sonucun bekledikleri gibi olmadığını ifade etti.

YANAL AÇIKLAMALARINA ŞU ŞEKİLDE DEVAM ETTİ:

“Oyunun başında erken bir gol ile karşılaştık ve konsantrasyonumuzu bozan bir gol oldu. Oyunun durduğu dakikada oyuna başlamak sorun olabiliyor. Yaptığımız çalışmalarda ne kadar bu olayı anlatsak da yaşandığında bu durum ciddi sorunlar meydana getiriyor. 

Bu konsantrasyon bozukluğu bizi büyük bir ceza kesecek sürece getirdi. Futbolda basit ve yapılmaması gereken hatalar oldu. Çok baskı yemeyen, rakibine baskın yapan bir takım olduk. Bugün sonuç beklediğimiz dışında oldu. 

Belki daha farklı olabilirdi. Biz iyi bir takım olacağız ve sonuca giden keyifli bir takım olarak ligin devamını getireceğiz.”

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