Ersun Yanal: Serdar Aziz'in transfer olmaması için bir neden yok

Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon kesinlikle şampiyon olacağını ifade eden Yanal, "Çünkü Fenerbahçe bu kadar uzun bekleyemez. Fenerbahçe'nin kaderinde önümüzdeki sezon şampiyon olmak var. Buna ihtiyaç var. Bize yakışan da bunu gerçekleştirmek. Ya olacak ya olacak. Bu iddialı olmak değil. Çünkü Fenerbahçe iddialı, ben iddialı değilim." dedi.

Yeni bir oluşum içine girdiklerini kaydeden Yanal, bir aydan kısa bir süre içerisinde 9 maça çıkacak olmalarının, takım adına dezavantaj göründüğünü belirtti.

"Ozan'ı kiralık vereceğiz"

Kadro dışı kalan oyuncularla görüştüğünü aktaran Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın büyük bir ihtimalle Aytemiz Alanyaspor'a kiralanacağını açıkladı.

"Ozan'ı kiralık vereceğiz." sözlerini kullanan Yanal, "Bir sene oynasın gelsin. Tam anlaştılar mı anlaşmadılar mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle Alanyaspor. Gitmesinde yarar var. Uzun zamandan beri oynadı, oynamadı durumu var. O da kendine bir çekidüzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır. Bazen çok ısrar etmek doğru yapmak anlamı taşımıyor. Böyle bir karar verdik. Bir gitsin, bir nefes alsın, bir kafasını toparlasın. Bazen bu değişiklikler iyidir." şeklinde konuştu.

Dirar'ın iddia edildiği gibi "Ben ne yaptım ki özür dileyeceğim." sözlerini kullanmadığını aktaran deneyimli teknik adam, "Arkadaşlar yok öyle bir şey, ayrıca adam buradan para kazanıyor, kontratlı oyuncu. Zaten küsme hakkı yok." yorumunda bulundu.

"Volkan, 'Ali Bey'i üzdüğüm için çok pişmanım.' dedi"

Volkan Demirel'in özür dilemesinin çok doğru bir hareket olduğunun altını çizen Ersun Yanal, şöyle konuştu:

"Volkan özür dileyince düştü mü? 'üç ay önce yaptı, bugün özür diliyor' denildi, basın toplantısı yaptığı yer eleştirildi. Kendisi basın toplantısı yapmak istedi, 'niye masa böyle konulmuş' denildi. Bunun altında bir şey yok. 'Orada konuşurum, ben organize ederim, siz karışmazsanız sevinirim.' dedi. Yazılı açıklama yapsa 'eline verildi, paylaştı' denilirdi. Ne yaparsa yapsın eleştirilecekti. Başkan ve Volkan konuştu. 'Volkan bu konuşmadan ne aldın kardeşim.' dedim, o da çok samimi buldum, çok değerli buldum, saygı duyuyorum, Volkan, 'Ali Bey'i üzdüğüm için çok pişmanım ve üzüldüm, gidip özür dileyeceğim.' dedi. Volkan'ın Fenerbahçe'deki 18 yılını kimse yok edemez, kirletemez. Volkan Demirel'in kaptanlığı konusuna gelirsek. Üzerine yapışmış bir etiketi var. Ondan o unvanı almakla, kaptanlığı alınmaz. Çınara diyorsun ki sen çınar değilsin..."

Dünyada futbolun hızlı bir değişim içinde olduğunu anlatan Ersun Yanal, "Fenerbahçe Fransa gol kralını Sow'u alırken 10 milyon avro ödedi, bugün Fransa gol kralı 60 milyon avro. Ali Bey'in transferde kaynak yaratacağından kimsenin şüphesi olmasın ama bu tablodaki ortamla yarışamazsınız. Çünkü Finansal Fair Play'e uygun değil. Öyle bir oyuncu bulursunuz ki süperdir, planda olmayan bir oyuncudur ama o fırsat oluşursa takıma katmayı isteriz. Her yere saldırıyoruz biz. Çok önemli bir oyuncu kulübünden ayrıldı ben bunu buldum, alayım dersiniz. Şu anda finansal sıkıntılardan dolayı kiralama yöntemi söz konusu. Orta saha da stoper de forvet de istersiniz. Bu şartlara kim uyuyorsa en kısa sürede onu almak istiyoruz. Gelecek yıl da faydalanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Aziz iddiaları

Ersun Yanal, "Galatasaray'dan ayrılacak Serdar Aziz'le ilgileniyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Olmaması için bir neden yok ama Serdar Aziz'in durumu net değil. Kulübünden ayrıldı mı, ayrılmadı mı bilmiyorum. Sonuçta bonservisli bir oyuncu. Ali Bey'in etik bir duruşu var, kulüpleri izin vermiyorsa hiçbiriyle konuşmayız. İstediğimiz, alacağımız oyuncular var ama şartlar da çok zor. Sorunlu, ayrılmış, istenmeyen bir oyuncu ile de anlaşmak istemiyoruz. Yapacağımız kamp sonunda takımdan ayrılacak oyuncular da olabilir."

Fenerbahçe'ye geçmişte Selçuk Şahin gibi karakterli oyuncuların büyük güç kattığını anlatan Ersun Yanal, "Selçuk, Fenerbahçe'de iz bıraktığını düşündüğüm müthiş bir profesyonel. Bir takım için olmazsa olmaz kadar değerli bir adamdı. Şampiyonlukta da çok önemliydi. Selçuk'un başka özellikleri, yeteneklerinden daha öne çıkmıştı. Alper bir maçta bandajlarını unutmuştu, oyuna girecek, bir baktık Selçuk koşa koşa bandajları soyunma odasından getirdi. Bu önemliydi." şeklinde konuştu.

"Ali Koç, Türk futbolu adına bir şans"

"Fenerbahçe'nin tartışılmaması gereken Sayın Ali Koç gibi bir başkanı var." diyen Yanal, şöyle devam etti:

"Ali Koç'un Türk futbolu adına da bir şans olduğunu düşünüyorum. Geçmişi konuşmanın kimseye bir faydası yok. Sezon başındaki oluşum bir türlü yerine oturmadı. Herkesin hayatında hüsranlar var. Fenerbahçe'nin hedefi yalnızca şampiyon olmak değildir, Fenerbahçe'nin hedefi bunlardan daha büyüktür. Çünkü Fenerbahçe'nin bir duruşu ve onurlu bir tavrı vardır. Bugün bulunduğumuz noktadan bizi daha üstlere taşıyacak ve şampiyonluğa götürecek olan da budur."

Yanal, Ali Koç'un kurmak istediği sisteme de karşı olmadığını, kurum hafızası oluşturmak adına bunun önemli olduğunu aktardı.

Ersun Yanal, "Takımın başına gelişinizde de taraftarın etkisi büyük oldu. Olası bir kötü gidişte taraftarın tepkisinden çekiniyor musunuz?" sorusunu ise, "Kötü gitmeyecek ki. Fenerbahçe öyle bir yere girmeyecek. Ayrıca kim çekinmez Fenerbahçe taraftarının tepkisinden? Bu kadar ilgi ve sevgi sorumluluğu arttırır, korkutmaz. Bana gösterdikleri sevgi onur verici bir şey. Herkese nasip olmaz. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Fenerbahçe'nin ihtiyacı varsa biz oradayız." şeklinde cevapladı.