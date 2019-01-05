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Ersun Yanal: Serdar Aziz'in transfer olmaması için bir neden yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübün gelecek sezon kesinlikle şampiyonluğa ulaşacağına inandığını söyledi.

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Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı  Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde, basın mensuplarıyla sohbet  toplantısında bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon kesinlikle şampiyon olacağını ifade eden  Yanal, "Çünkü Fenerbahçe bu kadar uzun bekleyemez. Fenerbahçe'nin kaderinde  önümüzdeki sezon şampiyon olmak var. Buna ihtiyaç var. Bize yakışan da bunu  gerçekleştirmek. Ya olacak ya olacak. Bu iddialı olmak değil. Çünkü Fenerbahçe  iddialı, ben iddialı değilim." dedi.

Yeni bir oluşum içine girdiklerini kaydeden Yanal, bir aydan kısa bir  süre içerisinde 9 maça çıkacak olmalarının, takım adına dezavantaj göründüğünü  belirtti.

"Ozan'ı kiralık vereceğiz"

Kadro dışı kalan oyuncularla görüştüğünü aktaran Ersun Yanal, Ozan  Tufan'ın büyük bir ihtimalle Aytemiz Alanyaspor'a kiralanacağını açıkladı.

"Ozan'ı kiralık vereceğiz." sözlerini kullanan Yanal, "Bir sene  oynasın gelsin. Tam anlaştılar mı anlaşmadılar mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle  Alanyaspor. Gitmesinde yarar var. Uzun zamandan beri oynadı, oynamadı durumu var.  O da kendine bir çekidüzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır.  Bazen çok ısrar etmek doğru yapmak anlamı taşımıyor. Böyle bir karar verdik. Bir  gitsin, bir nefes alsın, bir kafasını toparlasın. Bazen bu değişiklikler iyidir."  şeklinde konuştu.

Dirar'ın iddia edildiği gibi "Ben ne yaptım ki özür dileyeceğim."  sözlerini kullanmadığını aktaran deneyimli teknik adam, "Arkadaşlar yok öyle bir  şey, ayrıca adam buradan para kazanıyor, kontratlı oyuncu. Zaten küsme hakkı  yok." yorumunda bulundu.

"Volkan, 'Ali Bey'i üzdüğüm için çok pişmanım.' dedi"

Volkan Demirel'in özür dilemesinin çok doğru bir hareket olduğunun  altını çizen Ersun Yanal, şöyle konuştu:

"Volkan özür dileyince düştü mü? 'üç ay önce yaptı, bugün özür  diliyor' denildi, basın toplantısı yaptığı yer eleştirildi. Kendisi basın  toplantısı yapmak istedi, 'niye masa böyle konulmuş' denildi. Bunun altında bir  şey yok. 'Orada konuşurum, ben organize ederim, siz karışmazsanız sevinirim.'  dedi. Yazılı açıklama yapsa 'eline verildi, paylaştı' denilirdi. Ne yaparsa  yapsın eleştirilecekti. Başkan ve Volkan konuştu. 'Volkan bu konuşmadan ne aldın  kardeşim.' dedim, o da çok samimi buldum, çok değerli buldum, saygı duyuyorum,  Volkan, 'Ali Bey'i üzdüğüm için çok pişmanım ve üzüldüm, gidip özür dileyeceğim.'  dedi. Volkan'ın Fenerbahçe'deki 18 yılını kimse yok edemez, kirletemez. Volkan  Demirel'in kaptanlığı konusuna gelirsek. Üzerine yapışmış bir etiketi var. Ondan  o unvanı almakla, kaptanlığı alınmaz. Çınara diyorsun ki sen çınar değilsin..."

Dünyada futbolun hızlı bir değişim içinde olduğunu anlatan Ersun  Yanal, "Fenerbahçe Fransa gol kralını Sow'u alırken 10 milyon avro ödedi, bugün  Fransa gol kralı 60 milyon avro. Ali Bey'in transferde kaynak yaratacağından  kimsenin şüphesi olmasın ama bu tablodaki ortamla yarışamazsınız. Çünkü Finansal  Fair Play'e uygun değil. Öyle bir oyuncu bulursunuz ki süperdir, planda olmayan  bir oyuncudur ama o fırsat oluşursa takıma katmayı isteriz. Her yere saldırıyoruz  biz. Çok önemli bir oyuncu kulübünden ayrıldı ben bunu buldum, alayım dersiniz.  Şu anda finansal sıkıntılardan dolayı kiralama yöntemi söz konusu. Orta saha da  stoper de forvet de istersiniz. Bu şartlara kim uyuyorsa en kısa sürede onu almak  istiyoruz. Gelecek yıl da faydalanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Aziz iddiaları

Ersun Yanal, "Galatasaray'dan ayrılacak Serdar Aziz'le ilgileniyor  musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Olmaması için bir neden yok ama Serdar Aziz'in durumu net değil.  Kulübünden ayrıldı mı, ayrılmadı mı bilmiyorum. Sonuçta bonservisli bir oyuncu.  Ali Bey'in etik bir duruşu var, kulüpleri izin vermiyorsa hiçbiriyle konuşmayız.  İstediğimiz, alacağımız oyuncular var ama şartlar da çok zor. Sorunlu, ayrılmış,  istenmeyen bir oyuncu ile de anlaşmak istemiyoruz. Yapacağımız kamp sonunda  takımdan ayrılacak oyuncular da olabilir."

Fenerbahçe'ye geçmişte Selçuk Şahin gibi karakterli oyuncuların büyük  güç kattığını anlatan Ersun Yanal, "Selçuk, Fenerbahçe'de iz bıraktığını  düşündüğüm müthiş bir profesyonel. Bir takım için olmazsa olmaz kadar değerli bir  adamdı. Şampiyonlukta da çok önemliydi. Selçuk'un başka özellikleri,  yeteneklerinden daha öne çıkmıştı. Alper bir maçta bandajlarını unutmuştu, oyuna  girecek, bir baktık Selçuk koşa koşa bandajları soyunma odasından getirdi. Bu  önemliydi." şeklinde konuştu.

"Ali Koç, Türk futbolu adına bir şans"

"Fenerbahçe'nin tartışılmaması gereken Sayın Ali Koç gibi bir başkanı  var."  diyen Yanal, şöyle devam etti:

"Ali Koç'un Türk futbolu adına da bir şans olduğunu düşünüyorum.  Geçmişi konuşmanın kimseye bir faydası yok. Sezon başındaki oluşum bir türlü  yerine oturmadı. Herkesin hayatında hüsranlar var. Fenerbahçe'nin hedefi yalnızca  şampiyon olmak değildir, Fenerbahçe'nin hedefi bunlardan daha büyüktür. Çünkü  Fenerbahçe'nin bir duruşu ve onurlu bir tavrı vardır. Bugün bulunduğumuz noktadan  bizi daha üstlere taşıyacak ve şampiyonluğa götürecek olan da budur."

Yanal, Ali Koç'un kurmak istediği sisteme de karşı olmadığını, kurum  hafızası oluşturmak adına bunun önemli olduğunu aktardı.

Ersun Yanal, "Takımın başına gelişinizde de taraftarın etkisi büyük  oldu. Olası bir kötü gidişte taraftarın tepkisinden çekiniyor musunuz?" sorusunu  ise, "Kötü gitmeyecek ki. Fenerbahçe öyle bir yere girmeyecek. Ayrıca kim  çekinmez Fenerbahçe taraftarının tepkisinden? Bu kadar ilgi ve sevgi sorumluluğu  arttırır, korkutmaz. Bana gösterdikleri sevgi onur verici bir şey. Herkese nasip  olmaz. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Fenerbahçe'nin ihtiyacı  varsa biz oradayız." şeklinde cevapladı.

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