Ersun Yanal, Slimani ile özel görüştü

Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan ve takımının başında ilk maçına bugün çıkacak olan Ersun Yanal, bir yandan takımına sistemini anlatmaya çalışıyor.

Yanal ayrıca özgüvenini kaybetmiş oyunculara mental takviye yapıyor. Görevine hızlı bir giriş yapan Yanal, dün Slimani ile özel bir görüşme yaptı.

30 DAKİKA KONUŞTULAR

30 dakika süren görüşmede Cezayirli ile özgüven aşılamaya çalışan Yanal, Slimani'ye böyle seslendi "Kaliteni ve neler yapabilecğini çok iyi biliyorum. Öncelikle stresi üzerinden at"

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDE!

"Sadece maça, yardımlaşmaya ve doğru zamanda doğru yerde olmaya odaklanması gerektiğini anlatan Yanal, şöyle devam etti: Doğru yerde olursan şans da yanında olur."

MAÇTAN KESİNLİKLE KOPMA

"Dakikalar ilerleyip gol gelmediğinde "Yine mi" sorusunu kafandan silip at. Bu ligin en kaliteli forvetlerinden biri olduğunu aklında tut ve maçtan kesinlikle kopma. Başarabileceğinden kesinlikle eminim."

*Büyük umutlarla transfer edilen Cezayirli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 16 hafta sonunda sadece 1 gol atabildi.

(Takvim)