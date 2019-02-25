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Ersun Yanal, Slimani ve Frey'i kadroya almadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde Slimani ile Frey'i kadro dışı bıraktı.

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde teknik direktör Ersun Yanal'dan dikkat çeken hamleler geldi.

Yanal, çok eleştirilen Islam Slimani ile birlikte diğer forveti Michael Frey'i derbi kadrosunun dışında bıraktı. Islam Slimani son 3 maçta, Michael Frey ise son 2 maçta 21 kişilik kadroda şans bulmuştu.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Harun, Neustadter, Serdar Aziz, İsmail, Şener, Eljif Elmas, Jailson, Alper, Ayew, Valbuena isimleri yer aldı.

ANDRE AYEW YOK, DIRAR-MOSES VAR

Fenerbahçe'de ileri uçta Roberto Soldado görev alırken, kanatlarda da Andre Ayew'in yedek kulübesinde olduğu maçta Victor Moses ile Nabil Dirar'a yer verildi.

JAILSON YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'de orta sahada Mehmet Topal ile birlikte devre arasında kadroya katılan isimlerden Tolgay Arslan ile Miha Zajc yer aldı. Jailson da Ersun Yanal'ın yedek kulübesine gönderdiği isimler arasında yer aldı.

DEFANS İKİLİSİ YİNE DEĞİŞMEDİ

Öte yandan Ersun Yanal, defansın ortasında 2. yarının başından bu yana en çok görev alan ikili Skrtel ile Sadık'a görev verdi ve Serdar Aziz ile Roman Neustadter'i kulübeye gönderdi.

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