Ersun Yanal son maçında o 3 ismi yedek oturttu

03 Mart 2020 Salı 20:07 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 20:07

Fenerbahçe'nin başında son maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor deplasmanında çıkan Ersun Yanal'ın kadro tercihi dikkatlerden kaçmadı.

Ersun Yanal, Trabzonspor deplasmanında sol bekte Deniz Türüç'e forma verirken, stoperde Jailson ve Simon Falette şans buldu. Yanal kupa maçına Altay Bayındır, Mauiricio Isla, Simon Falette, Jailson, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Max Kruse ve Vedat Muriqi 11'i ile çıktı.

Sakatlıktan çıkan Hasan Ali Kaldırım'ın aşırı yüklenme nedeniyle, Serdar Aziz ve Nabil Dirar'ın ise ağrılarının olması nedeniyle maç kadrosunda yer almadığı belirtildi.