Ersun Yanal, Soucek transferinden vazgeçmiyor
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal'ın, Tomas Soucek transferinin bitmesi yönünde ısrarcı olduğu belirtildi.
Tribünlerin hayal ettiği hücum eden Fenerbahçe'yi hayata geçirmek isteyen teknik direktör Ersun Yanal, orta sahaya skorer bir oyuncu alınması konusunda ısrarlı.
Zajc'ı satış listesine koyan tecrübeli teknik adamın özellikle istediği isim ise Slavia Prag'ın yıldızı Tomas Soucek.
Çekya Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilen 24 yaşındaki milli oyuncu 52 maçta 19 gol, 3 gollük bir performans sergiledi.
Hücum etkinliğinin yanı sıra ön libero ve stoper mevkilerinde de görev alabilen Soucek için sarı-lacivertliler Slavia'ya 5 milyon euro teklif etti. Ancak Çek ekibinin beklentisi 10 milyon avro.
(Türkiye)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.