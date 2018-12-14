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Ersun Yanal, Şükrü Saraçoğlu'nda

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin çimlerine ayakbastı.

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Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Ersun Yanal'ın Yönetim Kurulu Üyeleri Acar Sertaç Komsuoğlu, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki ve Sportif Direktör Damien Comolli eşliğinde stadı gezdiği belirtildi.

Yanal daha sonra soyunma odalarını dolaştı. Yanal stat koridorlarındaki kendisinin teknik direktörlüğü zamanında kazanılan şampiyonluk fotoğrafını da inceledi.

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