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Spor

Ersun Yanal, Süper Lig'e galibiyetle döndü

Alanyaspor yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile birlikte çıktığı ilk maçta evinde konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

3 Mart 2023 Cuma 22:03 - Güncelleme:
Ersun Yanal, Süper Lig'e galibiyetle döndü
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına çıkan Alanyaspor, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti golü 54. dakikada Efkan Bekiroğlu attı.

Alanyaspor'da Leroy Fer, 69. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, Ersun Yanal dönemine galibiyetle başladı. Alanyaspor ayrıca ligde 4 hafta sonra kazandı. Başakşehir ise ligde arka arkaya 2. mağlubiyetini aldı.

Alanyaspor, bu galibiyetle 28 puana yükseldi. Başakşehir, 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, 12 Mart'ta Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Başakşehir, aynı tarihte Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Ersun Yanal, Alanyaspor dönemine galibiyetle başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Medipol Başakşehir'in ceza yayının önünden kullandığı serbest atışta Deniz Türüç şutunu çekti. Kaleci Runarsson topu kornere çeldi.

36. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in ortasında Ahmed Hassan'ın vuruşunda top direkten döndü.

45. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta, Umut Güneş'in pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, ceza sahasına girip şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

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