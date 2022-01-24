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Spor

Ersun Yanal sürprizi! Adaylar arasında o da var

Antalyaspor ile yollarını ayıran Ersun Yanal'ın, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edildi.

Fanatik24 Ocak 2022 Pazartesi 10:14 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:15
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Türk futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Ersun Yanal'la ilgili Kosova basınından bir son dakika haberi yazıldı. Spor Toto Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'la yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşma sağlamayan 60 yaşındaki çalıştırıcının, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktörleri arasında olduğu vurgulandı.

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Kosovan Footy tarafından yapılan haber kısa süre içerisinde sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerinde daha önce; Denizlispor, Yeni Salihlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Manisaspor, Trabzonspor , Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'da görev aldı.

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60 yaşındaki tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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