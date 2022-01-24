Fanatik 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:14 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:15

Türk futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Ersun Yanal'la ilgili Kosova basınından bir son dakika haberi yazıldı. Spor Toto Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'la yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşma sağlamayan 60 yaşındaki çalıştırıcının, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktörleri arasında olduğu vurgulandı.