İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2023 Pazar / 20 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,973
  • EURO
    20,1921
  • ALTIN
    1140.37
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ersun Yanal: Top rakipteyken oynama becerimizi kaybettik
Spor

Ersun Yanal: Top rakipteyken oynama becerimizi kaybettik

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada futbolu planlı şekilde oynamak gerektiğini aktararak, “Bugün top rakipteyken alan ve zaman olarak rakibe tanıdığımız için sonucu alamadık” dedi.

AA12 Mart 2023 Pazar 17:20 - Güncelleme:
Ersun Yanal: Top rakipteyken oynama becerimizi kaybettik
ABONE OL

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 kaybettikleri maçta rakibin kendilerinden daha fazla galibiyeti istediğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, maçın özetinin rakibe verilen alan ve zaman olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Top rakipteyken oynama becerimizi kaybettik. Futbol dört ana başlık altında oynanır, top bizdeyken, top rakipteyken, sahipsiz toplar ve topun dışarıda olduğu zamanlar. Top rakipteyken alan ve zaman anlamında iyi oynayamadık. Yediğimiz ilk golden sonra rakibin morali arttı. Topun bizde olması bir şey ifade etmedi. İsteyenin kazandığı bir maç oldu. Ankaragücü daha fazla istedi."

Maçta yedikleri iki golün de savunmadan çıkarken kaptırılan toplardan olmasının hatırlatılması üzerine Yanal, "Rakibin durumuna göre savunmadan topla çıkılır. O an ihtiyacınız olan oyuna göre kullanılır. Bunu oyunun bir parçası olmaktan çıkartıp fantezi şekline getirirseniz problem olur. Dünya Kupası'nda net bir şekilde gördük, topu ihtiyacı olduğu gibi kullananlar kazandılar. Futbol böyle bir oyun. Bazen oynamayı bazen oynamamayı tercih edersiniz. Bunu yaparken dengeyi çok iyi sağlamalısınız. Biz bunu bugün yapamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Bir dönem çalıştırdığı MKE Ankaragücü ile ilgili Ersun Yanal, "Burası Türkiye'nin en eski kulüplerinden biri. Çok önemli bir camia, önemli bir taraftar kitlesine sahip. O dönem iyi şeyler yaptık. Hatta bütün teknolojinin kullanıldığı dönemdir. Güzel işler yapıldı. Allah rahmet eylesin Başkanımız Cemal Aydın ve ekibi de bize çok cefakar davrandı. Epey ilkler yaptık, çok güzel bir dönemdi." diyerek sözlerini tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.