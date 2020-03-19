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Spor

Ersun Yanal Trabzonspor maçında ayrılmamış!

Fenerbahçe, 2 Mart'ta teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı ama sarı-lacivertlilerin teknik direktörüyle organik bağını daha geç kopardığı ortaya çıktı.

19 Mart 2020 Perşembe 00:50 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 00:50
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Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçına çıkacağı, bundan sonra yollarının ayrılacağını açıklamıştı.

Ancak aradan geçen süre içerisinde Ersun Yanal'ın 13 Mart tarihine kadar Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında yer alan bu durum, antrenörler için geçerli olmadı. Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Volkan Kazak ile Niyazi Eniseler'in sözleşmelerinin ise 10 Mart'ta feshedildiği görüldü.(skorer)

O iddialara birinci ağızdan videolu yalanlama!

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