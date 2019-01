Ersun Yanal: Transfer döneminin daha başındayız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, BeINSports'a verdiği röportajda transferler ve kamp dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KONUMUMUZ GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMİYOR"

Fenerbahçe'deki son durumu aktaran Ersun Yanal "Antalya kampında öncelikli olarak futbolcular ile birbirimizi tanıyoruz, İhtiyaçlarımızı belirliyoruz ve detaylar üzerinde çalışıyoruz. Biz oyuncularımıza istediklerimizi anlatıyoruz ve onların anlamasını sağlıyoruz. Her şey iletişimden geçiyor, sabah ve akşam yetmiyor, gece de çalışıyoruz ve iletişimi kurmaya çalışıyoruz. Bizim şu anki konumumuz Fenerbahçe'nin gücünü gösterebilmek için yeterli değil, bunun farklı farklı sebepleri var ve böyle durumlar belki de 1-2 kez yaşanır. Fenerbahçe bu durumdan çıkabilecek durumda. Bazen organizasyon başarıya ulaşmamış olabilir ama organizasyonun başarıya ulaşmaması o organizasyonun içerisinde yer alan kişilerle alakalı değildir." dedi.

"KİMSE KÖTÜ OLMASI İÇİN UĞRAŞMAZ"

Fenerbahçe'nin kötü sonuçlar almasıyla ilgili değerlendirme yapan Ersun Yanal, "Geçmişi yorumlarken "buralarda hatalar yapıldı" demek hataları anlamak için iyi bir analiz yöntemi ama bu süreçte hiçkimse bu organizasyonun kötü olması için uğraşmaz. Çok kısa süre içerisinde büyük değişimler yaşandı ve bu da şu anki durumu tetiklemiş olabilir. Fenerbahçe'de şu anda bir planlama var ve bu planlamanın başarıya ulaşması için çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

"3-4 GÜNDE DEĞİŞTİREMEZSİNİZ"

Antrenman metotolarıyla ilgili de bilgi veren Ersun Yanal, "Sonucu etkileyen her faktörü değerlendirmek zorundayız ve bu tespitleri yapmak zorundayız, yapıyoruz. Bir taraftan da bugünü yaşamak ve ana odaklanmak zorundayız. Dayanıklılık, kuvvet, güç bunları 3-4 günde değiştiremezsiniz. Her ne olursa olsun Fenerbahçe'de yer alan futbolcular bugün burada mücadele ediyorsa "Fenerbahçe güçsüz" söylemini kabul etmiyorum. Fenerbahçe, takımı ve organizasyonu ile beraber her zaman güçlüdür. Şu anda yaptığımız tespitler var ve önümüzdeki engelleri aşmak için planlarımızı yapıyoruz, her alanda birbirimizden faydalanmamız gerekiyor." dei.

TRANSFER AÇIKLAMALARI

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Ersun Yanal: "Birçok haber çıkıyor, transfer söyleniyor. Fenerbahçe forması giyecek futbolcuları çok inceleyip sık dokumamız gerekiyor. Türk kulüpleri için tehlike kapıda; FFP. Transferin bitimine 21 gün var, daha başındayız ve emin olun ki Fenerbahçe'ye her anlamda katkı sağlayacak futbolcular üzerinde çalışıyoruz. Bunu yaparken ekonomik gerçekleri de göz önünde bulunduyoruz. Herkes emin olsun ki bir transferden önce 10 kez düşünülüyor, altına üstüne bakılıyor. Fenerbahçe'de bu konuda da iyi şeyler olacak. " ifadelerini kullandı.