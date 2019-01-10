11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4439
  • 6,28
  • 226.324
  • 91.515
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersun Yanal: Transfer döneminin daha başındayız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, özel açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, BeINSports'a verdiği röportajda transferler ve kamp dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KONUMUMUZ GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMİYOR"

Fenerbahçe'deki son durumu aktaran Ersun Yanal "Antalya kampında öncelikli olarak futbolcular ile birbirimizi tanıyoruz, İhtiyaçlarımızı belirliyoruz ve detaylar üzerinde çalışıyoruz. Biz oyuncularımıza istediklerimizi anlatıyoruz ve onların anlamasını sağlıyoruz. Her şey iletişimden geçiyor, sabah ve akşam yetmiyor, gece de çalışıyoruz ve iletişimi kurmaya çalışıyoruz. Bizim şu anki konumumuz Fenerbahçe'nin gücünü gösterebilmek için yeterli değil, bunun farklı farklı sebepleri var ve böyle durumlar belki de 1-2 kez yaşanır. Fenerbahçe bu durumdan çıkabilecek durumda. Bazen organizasyon başarıya ulaşmamış olabilir ama organizasyonun başarıya ulaşmaması o organizasyonun içerisinde yer alan kişilerle alakalı değildir." dedi.

"KİMSE KÖTÜ OLMASI İÇİN UĞRAŞMAZ"

Fenerbahçe'nin kötü sonuçlar almasıyla ilgili değerlendirme yapan Ersun Yanal, "Geçmişi yorumlarken "buralarda hatalar yapıldı" demek hataları anlamak için iyi bir analiz yöntemi ama bu süreçte hiçkimse bu organizasyonun kötü olması için uğraşmaz. Çok kısa süre içerisinde büyük değişimler yaşandı ve bu da şu anki durumu tetiklemiş olabilir. Fenerbahçe'de şu anda bir planlama var ve bu planlamanın başarıya ulaşması için çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

"3-4 GÜNDE DEĞİŞTİREMEZSİNİZ"

Antrenman metotolarıyla ilgili de bilgi veren Ersun Yanal, "Sonucu etkileyen her faktörü değerlendirmek zorundayız ve bu tespitleri yapmak zorundayız, yapıyoruz. Bir taraftan da bugünü yaşamak ve ana odaklanmak zorundayız. Dayanıklılık, kuvvet, güç bunları 3-4 günde değiştiremezsiniz. Her ne olursa olsun Fenerbahçe'de yer alan futbolcular bugün burada mücadele ediyorsa "Fenerbahçe güçsüz" söylemini kabul etmiyorum. Fenerbahçe, takımı ve organizasyonu ile beraber her zaman güçlüdür. Şu anda yaptığımız tespitler var ve önümüzdeki engelleri aşmak için planlarımızı yapıyoruz, her alanda birbirimizden faydalanmamız gerekiyor." dei. 

TRANSFER AÇIKLAMALARI

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Ersun Yanal: "Birçok haber çıkıyor, transfer söyleniyor. Fenerbahçe forması giyecek futbolcuları çok inceleyip sık dokumamız gerekiyor. Türk kulüpleri için tehlike kapıda; FFP. Transferin bitimine 21 gün var, daha başındayız ve emin olun ki Fenerbahçe'ye her anlamda katkı sağlayacak futbolcular üzerinde çalışıyoruz. Bunu yaparken ekonomik gerçekleri de göz önünde bulunduyoruz. Herkes emin olsun ki bir transferden önce 10 kez düşünülüyor, altına üstüne bakılıyor. Fenerbahçe'de bu konuda da iyi şeyler olacak. " ifadelerini kullandı.

Kedi gözlü çocuk hayrete düşürdü... Gece bile görüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Sanat felç olmuşsa ortak değerlerin yaşatılması zordur'

'Sanat felç olmuşsa ortak değerlerin yaşatılması zordur'

“İş birliğimiz Avrupa Baharı’nı tetikleyebilir”

“İş birliğimiz Avrupa Baharı’nı tetikleyebilir”

Bakan Albayrak 13 bankanın katıldığı kredi paketini açıkladı

Bakan Albayrak 13 bankanın katıldığı kredi paketini açıkladı

Çin, 2019'un ilk uzay faaliyetini bugün gerçekleştirecek

Çin, 2019'un ilk uzay faaliyetini bugün gerçekleştirecek

Karar alındı: 3 gün süresi var

Karar alındı: 3 gün süresi var

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

Batı'dan Rusya’ya siyasi gol: Güç savaşında yeni sayfa

Batı'dan Rusya’ya siyasi gol: Güç savaşında yeni sayfa

'Dayatma olursa anlaşma olmaz'

'Dayatma olursa anlaşma olmaz'
 

POPÜLER HABERLER

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Yeşil Hazine: Kenevir

Yeşil Hazine: Kenevir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA