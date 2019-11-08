23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7641
  • 6,3527
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersun Yanal: Türkiye'nin en iyisi biziz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa'yı 3-2 yendikleri maçın ardından oynadıkları futbolun iyi olmadığını, bu oyunun taraftarı mutlu etmeye yetmeyeceğini söylerken, durumu düzelteceklerini belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ersun Yanal karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Başkanımızdan en genç oyuncumuza kadar bir şeyleri değiştirmek için uğraşıyoruz. Bugünkü oyun, çok iyi oynayıp, 3 puan alamadığımız oyunların tedirginliğinden doğmuştur. Kazanmanın ötesinde, Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyunu, ve güveni kendimizde bulmalıyız." dedi.

Oyunla ilgili sözlerine devam eden Ersun Yanal "Bugün oyunun hakimi biz değilsek bu kabul edilebilir bir durum değil. Ben de bunu kabul edemem. Fenerbahçe bugün kazanmıştır ama oynaması gereken oyunu oynamamız gerekir. Taraftar da bizden onu bekliyor. Fenerbahçe kazanmıştır ama kazanmanın ötesinde oynaması gereken oyunu her zaman oynamalıyız. İyi oyunları tekrarlamalıyız. Bunu yapabilen bir takım olduğumuza göre bunu devam ettirmeliyiz. Taraftarı mutlu edecek oyunu oynayacağız." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ İSTATİSTİKLERİ BİZDE"

Basın toplantısında da konuşan Ersun Yanal "Penaltı kararları herkes tarafından irdelenecek ve konuşulacak. Biz sadece kendi oyunumuza bakacağız ve bunu geliştirmek için uğraşacağız. Takımın koşma problemi yok. Yüksek şiddetli koşularda ligin ortalamasının en üstünde yer alıyoruz. Bütün istatistiklerde Fenerbahçe önde. Ancak bunu golle sonuçlandırma, tercihleri doğru yapma gibi sorunlar oldu. Bunu mazeret olarak kabul etmiyorum. Bunları saptama olarak söylüyorum, sağ bek, sol bek sorunlar yaşadı. Geçene seneye göre çok sayıda oyuncu değiştirdik. Gelişmeye ve değişmeye müsait takımız. Türkiye'nin en iyi istatistiklerini yapan takımız. Ancak mutlu olmadığım şeyler var. Skor her şeydir, birkaç ayağa bunu bağlamamalıyız. Genel yaymalıyız, bunu yaptığımızda her şey daha iyi olacak." dedi.

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

F.Bahçe liderlik koltuğuna oturdu

F.Bahçe liderlik koltuğuna oturdu

'Bitcoin Safiye' tutuklandı

'Bitcoin Safiye' tutuklandı

FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı

FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme! Sürücü hakkında karar verildi

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme! Sürücü hakkında karar verildi
 

POPÜLER HABERLER

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

Sonbaharda renk cümbüşüne dönüyor... İşte o kareler

Sonbaharda renk cümbüşüne dönüyor... İşte o kareler

İşte UEFA kulüpler sıralaması (8 Kasım 2019)

İşte UEFA kulüpler sıralaması (8 Kasım 2019)

Parkta buldu, ne olduğu bilinmiyor

Parkta buldu, ne olduğu bilinmiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA