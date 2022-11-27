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Spor

Ersun Yanal ve Fenerbahçe... Efsane isim yıllar sonra itiraf etti!

Ersun Yanal için eski Fenerbahçeli Mehmet Topal, yıllar sonra yaptığı itirafla gündem oldu. Çok fazla darbeye maruz kaldığını belirten Topal, Ersun Yanal için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

27 Kasım 2022 Pazar 18:52 - Güncelleme:
Ersun Yanal ve Fenerbahçe... Efsane isim yıllar sonra itiraf etti!
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Eski Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Fenerbahçe'deki dönemiyle ilgili ve Ersun Yanal hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Topal, Ersun Yanal'ın kendisini iğneyle çok oynattığını itiraf etti.

MEHMET TOPAL'DAN ERSUN YANAL İTİRAFI

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Mehmet Topal, sarı-lacivertli takımdaki dönemi hakkında NTV'de yayınlanan Kırılma Anı programına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyun stili gereği çok fazla darbeye maruz kaldığını belirten Topal, "Bunu en iyi bilen de Ersun Yanal'dır, ben iğneyle, zorla oynatmışlığı çok vardır." dedi.

"ERSUN YANAL'IN ŞAMPİYONLUĞA ÇOK KATKISI VAR"

Ersun Yanal döneminde 2013-14'te yaşadıkları şampiyonluğa değinen Topal, "Fenerbahçe döneminde yaşadığımız şampiyonlukta çok katkısı vardır hocanın. Benim oyunuma da çok katkısı olmuştur." ifadelerini kullandı.

YANAL'IN KARİYERİ

Ersun Yanal, geçtiğimiz yıllarda Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'u çalıştırdı. 60 yaşındaki tecrübeli teknik adam Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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