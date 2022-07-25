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Spor

Ersun Yanal'dan Adil Rami'ye cevap

Fenerbahçeli eski futbolcu Adil Rami'nin açıklamaları üzerine deneyimli teknik direktör Ersun Yanal'dan konuya dair açıklama geldi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 22:42 - Güncelleme:
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Deneyimli teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'de birlikte görev yaptığı Fransız futbolcu Adil Rami'nin açıklamalarına cevap verdi.

Yanal, Rami'nin "Fenerbahçe dönemimde, oynamak için hocaya yakın menajerle çalışmam söylendi. Neden diye sorduğumda, Türk bir menajer ile çalıştığın zaman bu primin teknik direktör ile paylaşıldığını ve antrenörün de bu sebeple seni oynatmak zorunda kaldığını söyledi." ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Ersun Yanal, "Adil Rami'nin bir menajerle yaptığı görüşmeyi "TANIK OLMUŞ GİBİ" anlatması ve bazı medya kuruluşlarının da bunu "GERÇEK" kabul ederek kullanması, ne yazık ki Türk futbolu ve spor gazeteciliğinde geldiğimiz noktanın kısa özeti. İşini gerçek anlamda yapan tüm spor gazetecisi emekçilerini bir yana bırakarak haykırıyorum. DOĞRUNUN KALESİ YIKILMAZ, sakın unutmayın..." ifadelerini yazdı.

Yasal haklarını kullanacağını belirten Yanal, "Adil Rami başta olmak üzere, bu açıklamaların gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi var mı diye araştırma zahmetine bile katlanmayan herkese karşı TÜRK TEKNİK DİREKTÖRLER adına yasal haklarımı sonuna kadar arayacağım. Umarım, bizi temsil eden kurumlar da kabuğundan çıkarak seslerini çıkarır ve yanımızda yer alır." sözlerini kullandı.

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