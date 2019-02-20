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Ersun Yanal'dan flaş Slimani açıklaması! 'Tereddütlerimiz var'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Zenit ile rövanş karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın toplantısından önce yayıncı kuruluş beinsports'a açıklamalar yaptı.

Zenit karşısında forvette Andre Ayew'e 11'de görev vereceğini açıklayan Yanal "UEFA kadrosuna 3 oyuncu ilave edebiliyorduk. Kervanı yolda düzmek oldukça zor, biz biraz kervanı yolda düzdük. Forvet hattında her türlü oyuncumuz hazır. Belki Islam Slimani'yi kullanmak konusunda tereddütlerimiz var ve büyük ihtimalle de kullanmayacağım. Ayew oynayacak, bu bölgeye yabancı bir oyuncu değil" dedi.

SKRTEL'İN AÇIKLAMALARI

Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Martin Skrtel, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Skrtel'in maç sonu açıklamaları:

"Zenit'in gol atması gerekiyor. Daha açık oynayacaklardır. Biz ise ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. İyi hazırlandık. Tabi her şeyi sahada göreceğiz. Kalitemize güveniyorum. Şans da yanımızda olursa turu geçeceğimize inanıyorum."

'AKLIMDA GÜZEL ANILAR VAR'

3,5 yıl burada oynadım ve aklımda güzel anılar var. Şu anda benim geleceğimin önemi yok, sadece Zenit maçının var. Tamamen bu maça odaklandık, gerisini zaman gösterecek."

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