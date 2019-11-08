24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7517
  • 6,3426
  • 271.015
  • 103851
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersun Yanal'dan futbolcularına Kasımpaşa uyarısı

Bu sezon oynadığı futbolla taraftarına umut aşılayan Fenerbahçe'nin 10 haftada topladığı 17 puan teknik direktör Ersun Yanal'ı memnun etmedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Camiaya verdiği şampiyonluk sözünü tutmakta kararlı olan tecrübeli çalıştırıcı, 1,7'lik puan ortalamasını acilen yükseltmek zorunda olduklarını belirtirken, oyuncularına yeni hedef koydu. Kalan yedi maçta hata istemediğini belirten Ersun Hoca "Önümüzde 21 puanlık bir süreç var. Devre arasına en az 35 puanla girmemiz gerek" sözleriyle puan ortalamasını en az 2,05'e çekmeleri gerektiğini ifade etti.
 
Seri istiyorum
 
Saracoğlu kozunu kullanarak yeni bir seriye başlamak mecburiyetinde olduklarını söyleyen Ersun Hoca "Şu ana kadar basit hatalardan önemli puan kayıpları yaşadık. Henüz telafi imkânı varken elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" ifadesiyle oyuncularından bugün oynayacakları Kasımpaşa maçında galibiyet istedi. Rakibin en büyük zaafının hücuma çıkarken yaptığı top kayıpları olduğuna dikkat çeken Yanal, oyuncularına pres emri verirken, son paslar ve son vuruşlar konusunda da uyarılarda bulundu.
 
KADRODAN ÇIKARILDI
 
F.Bahçe dün akşam yaptığı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bitirdi. Futbolcular 3 grup halinde pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Emre Belözoğlu idmanda yer almazken, kaptan Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı.
 
 
 
 
 

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB duyurdu: Tel Abyad'da ele geçirildiler

MSB duyurdu: Tel Abyad'da ele geçirildiler

Sahte propolise dikkat: Kanserojen etkisi var

Sahte propolise dikkat: Kanserojen etkisi var

Tüm zamanların rekoru! Türkiye'ye resmen akın ettiler

Tüm zamanların rekoru! Türkiye'ye resmen akın ettiler

Rusya ile 3. kara devriyesi yapıldı

Rusya ile 3. kara devriyesi yapıldı

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme!

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme!

Otizmli çocukların yuhalandığı iddiası... Okul müdürü açığa alındı

Otizmli çocukların yuhalandığı iddiası... Okul müdürü açığa alındı

'Bitcoin Safiye' yakalandı

'Bitcoin Safiye' yakalandı

Sevdikleriniz için en güzel Cuma ve Mevlid Kandili mesajları

Sevdikleriniz için en güzel Cuma ve Mevlid Kandili mesajları
 

POPÜLER HABERLER

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

Parkta buldu, ne olduğu bilinmiyor

Parkta buldu, ne olduğu bilinmiyor

4 bin eserlik müze ziyarete açıldı

4 bin eserlik müze ziyarete açıldı

Rusya ile 3. kara devriyesi başladı

Rusya ile 3. kara devriyesi başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA