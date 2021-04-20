Ersun Yanal'dan hakem isyanı!

20 Nisan 2021 Salı 23:08 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 23:08

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.



Mücadelede rakiplerine baskı kurduklarını anlatan Yanal, ilk yedikleri golle ilgili hakemi eleştirdi.

Her şeye rağmen ikinci yarının başında golü bulduklarını dile getiren Yanal, "Bunu iyi oynayarak değerlendirebilirdik." diye konuştu.

Maçın, başından sonuna kadar iki takımın da ortak olduğu oyun olarak geçtiğini söyleyen Ersun Yanal, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Biz özellikle oyunun son bölümünde ofansif olarak baya bir pozisyon yarattık, rakibe yüklendik. Ayrıca, ilk yediğimiz golde ben hakemin bu düzenli, bu seviyede bir karşılaşmada böyle bir hata yapması, faul yokken, faulü bizim aleyhimize vermesi oyuncularımızın bunun üzerine oyundan düşmesi, o andaki bir ufak oyun düşüş ilk golü getirdi. Her şeye rağmen ikinci yarının başında golü bulduk, bunu iyi oynayarak değerlendirebilirdik. Tabi Hakan'ın çıkışı, oyundaki oyun aklımızı, oyun dengemizi, oyun stratejimizin, planın, oyun içinde devamlı süre gelen aklı da oyundan alınınca hamle şansımız da azalmış oldu. Çok eksik oyuncumuz var ve bu hamleleri kullanmakta zorlanıyoruz. Umarım bu hafta tüm oyuncularımızla birlikte kaldığımız yerden devam ederiz"