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Ersun Yanal'dan motivasyon sözleri: Mekanın sahibi biziz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 4. haftasında oynanacak Alanya maçı öncesi motivasyon konuşmalarına başladı.

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Fenerbahçe, çok kritik bir viraj olarak gördüğü Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, formda bir grafik çizen rakibini tüm detayları ile analiz ediyor ve sık sık oyuncuları ile toplantılar gerçekleştiriyor. Bu deplasmandan çıkarılacak 3 puanın öneminin farkında olan deneyimli teknik adam Alanyaspor'u yıkmanın planlarını yapıyor.

Liderlik koltuğunda oturan rakiplerine karşı başlangıç düdüğünden bitime kadar oyun disiplininden kopmamaları gerektiğini belirten Yanal, "Maçın başından itibaren üstünlüğü ele alıp, önceki maçlarda olduğu işi ilk yarıda bitirmeliyiz. Alacağımız 3 puan sezon sonuna kadar kalmayı planladığımız liderlik koltuğuna da tekrar oturmamızı sağlayacak" diye konuştu.

'SİZE GÜVENİYORUM'

Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Gazişehir ve Başakşehir'e karşı önemli galibiyetler aldık. Trabzon'a karşı 3 puanı kaçırdık. Bu maçlarda aldığımız sonuçların daha anlamlı hale gelebilmesi için Alanyaspor'u da yenmek zorundayız. Daha önce iddialı bir şekilde, 'Ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz' demiştim. Bu sözümün arkasındayım ve size de çok güveniyorum. Alanyaspor karşısında alacağımız galibiyetin yanı sıra oynayacağımız futbolla da rakiplerimize gerekli mesajı vereceğiz. Geçtiğimiz yıl üzdüğümüz taraftarlarımızın yüzünü bu sezon güldüreceğiz.'' 

(Fotomaç)

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