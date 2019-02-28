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Ersun Yanal'dan öğrencilerine Rizespor uyarısı

Rizespor'un sezonun ikinci yarısında mağlubiyet yaşamadığına dikkat çeken Ersun Yanal, “Beşiktaş’tan aldığımız puan çok değerli ancak evimizde Rizespor’u yenemezsek bunun hiçbir önemli kalmaz” diye konuştu.

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BEŞİKTAŞ derbisinde tarihi bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe’de yüzler gülse de Ersun Yanal temkinli. İdman öncesi oyuncuları toplayan Yanal, rehavet uyarıları yaparak, “Beşiktaş karşısında olağanüstü bir olay gerçekleştirdiniz. Tebrikler ama artık o maç geride kaldı. Önümüzde Rizespor maçı var ve şu an derbiden daha önemli. Taraftarımızı mutlu etmek için ve bu içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak için mutlak olarak bir seri yakalamalıyız” ifadelerini kullandı.
 
DEVAMI GELMEZSE UNUTULUR
 
RİZESPOR’UN 6 maçta 5 galibiyet aldığının altını çizerek devam eden Yanal, “Rakibimiz ikinci yarıda önemli bir ivme yakaladı ve daha yenilmediler. Beşiktaş’tan aldığımız puan çok değerli, önemli ancak evimize Rizespor’u yenemezsek bunun hiçbir önemli kalmaz. Unutulur gider. Sahada Fenerbahçe gibi oynayacağız ve 3 puanı alarak üst sıralara doğru tırmanışımız sürecek. Sizler bunu başaracak yeteneğe ve karaktere sahipsiniz” dedi.
 
Güneş

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