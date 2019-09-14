Sezona iyi başlayan Fenerbahçe, haftanın zirve maçında ligin kayıpsız tek takımı Alanya'yı evinde devirerek liderlik koltuğuna yeniden oturmayı hedefliyor.

Trabzonspor maçında iyi oynadıklarını ancak istedikleri skoru alamadıklarını belirten teknik direktör Ersun Yanal oyuncularına hem moral aşıladı hem de net talimatlar verdi. Millî arayı iyi değerlendirdiklerini belirten Yanal, "Ligin en iyi hücum yapan takımlarından birisine karşı oynayacağız. Alanya'nın çok etkili forvetleri var ve kendi sahalarında son derece iyi oynuyorlar. Ancak kazanmamıza engel hiçbir durum yok. Liderlik bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Derbiye lider çıkmalıyız

Rakibin hızlı hücumlarına karşı sürekli tetikle olmaları gerektiğini vurgulayan Yanal, "Onlara pas imkanı vermeyeceğiz. Sadece defans oyuncuları değil tüm takım savunma yapacak. Prese en uç noktadan başlayacağız ve tam sahada uygulayacağız. Topun bizde kaldığı her saniye galibiyete bir adım daha yakın olacağız. Sadece bu maçı değil, Ankaragücü mücadelesini de kazanarak derbiye lider çıkmamız çok önemli. Önümüzdeki üç haftayı kayıpsız geçmemiz halinde rüzgârı arkamıza alacağız" sözleriyle oyuncularını motive etti.

(Türkiye)