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Ersun Yanal'dan rehavet uyarısı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantep maçı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

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Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, öğrencilerini uyardı.
 
Sezona iyi başlamak zorunda olduklarını belirten Ersun Yanal, oyuncularına "Kazanmaya mecburuz" talimatı verirken uyarılarda bulunmaktan da geri kalmadı.
 
Yanal "Sezonun ilk haftaları her zaman zor geçer. Galatasaray ve Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar ortada" şeklinde ikazlarını sürdürdü. Oyun disiplininden kopmadan, takım olarak mücadele etmek zorunda olduklarını söyleyen ve taraftarın desteğiyle üç puanı alacaklarına inandığını vurgulayan Yanal, takıma "Sadece galibiyet değil, bizi zirveye oturtacak skoru da istiyorum" dedi.
 
Muriqi'i heyecan bastı
 
Taraftarı olduğu takıma transfer olmanın gururunu yaşayan Vedat Muriç, inanılmaz duygular içinde olduğunu söyledi. Normalde maçlardan önce heyecanlanmadığını dile getiren Kosovalı golcü "Kadıköy'de taraftarımızın önüne çıkacağım. Hissettiklerimi kelimelerle ifade etmem çok zor" derken galibiyet sözü verdi.

(Türkiye)

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