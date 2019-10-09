Ersun Yanal'dan şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe şampiyon olacak
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, oyucuları ile yaptığı özel görüşmede milli aranın ardından zirveye yerleşmek istediğini söyledi.
Geride kalan 7 haftada 10 puan kaybeden F.Bahçe'nin aklı fikri zirvede...
Özellikle sahalarında oynanacak maçlarda kayıp yaşamamaları gerektiğini belirten teknik direktör Ersun Yanal, "İlk yarıda kalan 11 maçı en az kayıpla tamamlamalıyız. Daha önce planladığımız gibi devreyi lider tamamlayıp, ikinci yarıya da özgüvenli başlamalıyız. Bu hedefimize ulaşmamız halinde sezon sonuna kadar da yerimizi koruyacağız. Sezon başından bu yana iddiamızın arkasındayız. Fenerbahçe şampiyon olacak. Mutlu sona ulaşırken de oynadığı futbolla başta camiamız olmak üzere tüm futbolseverlere keyif verecek" dedi.
11 EKSİKLE ÇALIŞTILAR
Antalyaspor maçının ardından 3 gün izin yapan Fenerbahçe, dün topbaşı yaptı. 8. haftadaki Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı. Samandıra'daki idmanda Fenerbahçe, milli takımlarda bulunan 11 oyuncusundan yoksun antrenman gerçekleştirdi.
DEVLERE RAKİP OLDU
Sarı-Lacivertlilerin 7 haftadaki hücum performansı dikkat çekti. Fenerbahçe, Türkiye ile Avrupa'nın 5 büyük liginde en yüksek gol beklentisine giren 3 takımdan biri oldu. Manchester City, 23.83 ortalamayla 27 gol atarken, PSG 19.66 ile 17 kez rakip fileleri havalandırdı. F.Bahçe ise 18.47'lik bir ortalama yakaladı ve 11 gol sevinci yaşadı.
(Fotomaç)
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