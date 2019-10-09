22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8314
  • 6,4059
  • 282.028
  • 101240
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersun Yanal'dan şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe şampiyon olacak

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, oyucuları ile yaptığı özel görüşmede milli aranın ardından zirveye yerleşmek istediğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geride kalan 7 haftada 10 puan kaybeden F.Bahçe'nin aklı fikri zirvede...

Özellikle sahalarında oynanacak maçlarda kayıp yaşamamaları gerektiğini belirten teknik direktör Ersun Yanal, "İlk yarıda kalan 11 maçı en az kayıpla tamamlamalıyız. Daha önce planladığımız gibi devreyi lider tamamlayıp, ikinci yarıya da özgüvenli başlamalıyız. Bu hedefimize ulaşmamız halinde sezon sonuna kadar da yerimizi koruyacağız. Sezon başından bu yana iddiamızın arkasındayız. Fenerbahçe şampiyon olacak. Mutlu sona ulaşırken de oynadığı futbolla başta camiamız olmak üzere tüm futbolseverlere keyif verecek" dedi.

11 EKSİKLE ÇALIŞTILAR

Antalyaspor maçının ardından 3 gün izin yapan Fenerbahçe, dün topbaşı yaptı. 8. haftadaki Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı. Samandıra'daki idmanda Fenerbahçe, milli takımlarda bulunan 11 oyuncusundan yoksun antrenman gerçekleştirdi.

DEVLERE RAKİP OLDU

Sarı-Lacivertlilerin 7 haftadaki hücum performansı dikkat çekti. Fenerbahçe, Türkiye ile Avrupa'nın 5 büyük liginde en yüksek gol beklentisine giren 3 takımdan biri oldu. Manchester City, 23.83 ortalamayla 27 gol atarken, PSG 19.66 ile 17 kez rakip fileleri havalandırdı. F.Bahçe ise 18.47'lik bir ortalama yakaladı ve 11 gol sevinci yaşadı.

(Fotomaç)

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

1 trilyon metreküplük rezerv bulundu! 16 yıllık ihtiyacı karşılayabilir

1 trilyon metreküplük rezerv bulundu! 16 yıllık ihtiyacı karşılayabilir

Türkiye ile ABD arasında harekat öncesi 'güvenli bölge' teması

Türkiye ile ABD arasında harekat öncesi 'güvenli bölge' teması

Almanya'da sinagog önünde silahlı saldırı: 2 ölü

Almanya'da sinagog önünde silahlı saldırı: 2 ölü

Galatasaray'da sürpriz isim gündeme geldi

Galatasaray'da sürpriz isim gündeme geldi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını her türlü terörizme karşı destekliyoruz'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını her türlü terörizme karşı destekliyoruz'

Türkiye'yi ayağa kaldıran cani baba için karar verildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran cani baba için karar verildi

Bakan Çavuşoğlu'ndan harekat mesajı: Hakkımızdır

Bakan Çavuşoğlu'ndan harekat mesajı: Hakkımızdır

Emine Bulut cinayeti duruşmasında mahkeme salonu karıştı

Emine Bulut cinayeti duruşmasında mahkeme salonu karıştı
 

POPÜLER HABERLER

Doktor ile hasta yakını birbirine girdi! İşte o anlar

Doktor ile hasta yakını birbirine girdi! İşte o anlar

Güzellik algısını yıkan modeller

Güzellik algısını yıkan modeller

Her mevsim ayrı güzel... Ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Her mevsim ayrı güzel... Ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Midye sevenler dikkat! Hepatit A olabilirsiniz...

Midye sevenler dikkat! Hepatit A olabilirsiniz...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA