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Ersun Yanal'dan Serdar Aziz'e 'Hazır ol' talimatı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Denizlispor karşılaşmasında değişiklik yapmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'nin stoper ikilisi Denizlispor deplasmanında değişiyor. Üst üste hatalarının ardından Jailson ısrarından vazgeçme kararı alan teknik direktör Ersun Yanal, Serdar Aziz'e 'Hazır ol' talimatı verdi.

Kolundaki sakatlık sebebiyle daha önce riske etmediği tecrübeli stoperle yakından ilgilenen Yanal, Denizli'de Zanka-Serdar ikilisine şans tanıyacak. Kendisini iyi hissettiğini belirten Serdar da biran önce forma giymek için sabırsızlandığını dile getirdi.

MUTSUZ PORTAKAL

Sezona iyi bir başlangıç yapan Ferdi Kadıoğlu'nun kulübeye çakılması Hollanda'da keyifleri kaçırdı. U21'de 10 numarayı teslim ettikleri 20 yaşındaki oyuncuyu Hollanda'nın gelecekteki yıldızı olarak gören Portakallar, Ferdi'nin süre alamamasının endişe verici olduğunu söyledi.

(Türkiye)

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