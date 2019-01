Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübün Antalya kampında FBTV'nin sorularını yanıtladı.

Ersun Yanal'ın sözleri şu şekilde;

Kampın güzel ortamı bizi mutlu ediyor. Fenerbahçe ile çalışmalara sabahtan itibaren başladık. İnanmaya çok inandık. İnan Fenerbahçe'yi çok tekrarladık. Fenerbahçe'nin gücüne aslında biz inanıyoruz. Camianın, taraftarın, yönetenlerin karizmasına, büyüklüğüne inanıyoruz. Sonuçta Fenerbahçe, büyük bir inanca ve güce sahip olduğuna inanıyoruz. Fenerbahçe, bugün bulunduğu yerle kıyaslanacak bir kurum değildir. Fenerbahçe, büyüklüğünü her yerde kanıtlamış bir camiadır. Bir futbol takımı olarak biz de bu gelinen noktanın kabul edilebilir olmadığını, ikinci yarıda başlayacak futbol sezonuyla buna cevap vereceğiz.

NEDEN İNAN FENERBAHÇE?

Neden inan Fenerbahçe? Bugün 35.801 ortalama seyircimiz var. Bu Türkiye liglerindeki en üst seyirci sayısı. Fenerbahçe'nin gücü, tutkusu buraadan başlıyor. Biz bu gücü bildiğimiz için sorumluluklarımızı biliyoruz. Bunun karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Fenerbahçe'de bulunmak ve temsil etmek ayrı bir güçtü. Her yarışa 1-0 önde başlarsınız. Fenerbahçe'nin gücü, sizi bu konuma itecektir. Siz bu öncelikle yarışıyorsanız, bu özgüvenle birlikte yeteneklerinizi birleştirdiğinizde takımımızın neler yapabileceğimizi göreceksiniz. Fenerbahçe'ye yakışır, beklenen mücadeleyi sergileyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın

FENERBAHÇE'NİN GÜCÜNE HERKES İNANANACAK

Herkes potansiyelini ortaya koyması halinde ve bu potansiyeli görmek istediğimizi şöyle tarif ediyoruz; herkes son ana kadar oyunu bırakmayacak, taraftarın beklentisi halinde olduğu, çubuklu formanın coşkusunu bilerek mücadele etmelerini istiyoruz. Bu mücadeleyi ederken tempolu, coşkulu, mücadelesi, tavrı göstermelisiniz. Ortaya koyduğunuz tavır, kazanmanın ötesine geçmeli. Fenerbahçe taraftarı, bu tavrı görmek istiyor. Kimse son ana kadar oyunu bırakmayacak. Kazanma arzusu olan ve bu arzusunu rakibine kabul ettiren bir takım olacağız. Taraftar bu tavrı görmek istiyor. Bu Fenerbahçe'nin kimliğidir. Sahada böyle bir Fenerbahçe izletmeliyiz. Herkesin bu bilgiyle sahaya çıkıp oynaması gerektiğine inanıyorum. Bütün oyuncularımız, böyle duygudaki bir Fenerbahçe göstermeli. Diğer taraftan işin teknik boyutları var. Bazen maçı kazanmak için durdurmak, coşturmak, ufak tefek stratejileri yapmak gerekir. Fenerbahçe oyuncusunun tavrı, camianın beklediği iştahtaki Fenerbahçe'yi görmektir. Öncelikle, bu duyguyu vermek istiyoruz.

FENERBAHÇE'NİN TAVRI KAZANMAK ÜZERİNEDİR

Skor başkadır, tavır başkadır. Fenerbahçe'nin tavrı her zaman kazanmaya yöneliktir. Bizim arkaplanında, altındaki kurallar böyledir. Büyüklüğü dolduran değerler bunu söylüyor. Asla hiçbir şeyden şikayet etmeden, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koyan oyuncularla mücadele etmek. Sadece Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koyacak oyuncularla sahaya çıkmak, bütünleşmek gerekiyor.

Bütün oyuncularımıza baktığımızda, şöyle bir şey aklıma geliyor. Bu futbolcuların hepsi, çocukken oynadıkları oyunu iş olarak yapıyor. Bundan daha güzel bir şey olmaz. Türkiye'deki şartları da göz önünde bulunduracak olursak, camiasıyla, gücüyle önemli bir misyonu benimseyen takımdan bahsediyoruz. Beceremediklerimizi, ortaya koyamadıklarımızı, ortaya koymanın gerekliliğini anlamaya çalıştığımız bir kamp olacak. Eğer anlarsak, içimize sindirirsek, hiçbir mesele kalmaz. Çıktığınızda bu sorumluluktaki insanların ne kadar kendini gerçekleştirmek istediğini görürsünüz.

İKİNCİ YARIDA HERKES ÇOK DAHA FARKLI OLACAK

Fenerbahçe'nin lig yarışının dışında kalmayacaktır. Sıralamada tartışmalar olabilir. İkinci yarının puan cetveline bakınca, Fenerbahçe zirvenin takımlarından biri olmalı. Zirveye oturmuş bir tkaım olmalı. Sıralamada diğer takımların aldığı puanlarla nerede oluruz onu bilemem. Bu Fenerbahçe'nin misyonunda var. Türkiye Kupası'nı almak Fenerbahçe'nin hedefidir. Avrupa kupalarını kazanmak hedef olmalı. Bugünkü kadro ve yeriniz gereği bunlar zorlu hedeflerdir. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, hedeflerindedir. Biz her maçı kazanmak zorundayız. Fenerbahçe hangi oyunu oynarsa oynasın hedefi kazanmaktır. Bunu Fenerbahçe değerleriyle yapmak gerekiyor.

ALİ KOÇ, FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Ben nedenlerin ve niçinlerin sadece tespitlerini yapmak, asla arkayla uğramadan, önümüzdeki hedeflere durmadan koşarak istediklerimizi yapmak istiyoruz. Hep aynı şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Biz arkamızla çok ilgilenmeyeceğiz. Bugün çok yetenekli kişileri bir yerde toplayabilirsiniz fakat en başarılı sonucu alamayabilirsiniz. Bir ahenk, koordinasyon içerisinde başarılı olabilirsiniz. Biz bunu çok kısa süre içerisinde yapacağız. Başkanımız Ali KOç'un Fenerbahçeliliğini tartışmaya gerek yok. Koç Ailesi'nin Türkiye'deki konumu, gücü ortada. Bu güçlerin Fenerbahçe ile birleştiğinde, sadece ekonomik düşünmeyin, sosyolojik olarak düşündüğünüzde Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu gücün ve değerlerin inanılmaz bir öne hamle gücü yaratıyor. Bu gücü anlamak ve bilmek, bu güce nasıl bir enerjiyle katılmak işin en püf noktasıdır. Ben kendimde bu heyecanı duyuyorum. Bu heyecanı diğer arkadaşlara da anlatmaya ve uygulatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu değerler ve hedefler, bizi büyük bir sorumlulukların altında tutuyor. Bu sorumlulukların altından kalkacak değerli bir ekiple çalışıyoruz. Her gün, her dakika işimize iyi konsantre olarak çalışıyoruz.

DIRAR VE AATIF'IN AFFEDİLMESİ

Yaşanan bir süreç var. Bunu yürekten söylüyorum. Fenerbahçe, asla belli bir kalitenin altında iş yapmadı. Geçmişte de, bugünde de. Kendi arka planında önemli insanlar bir çalışma grubu oluşturdu. Her şeyi bir arada en kaliteli şekilde tutmak, o görüntüyü göstermeyebiliyor. Bunlar Fenerbahçe'nin tasarrufunda olan oyuncular. Hata yapabilirsiniz, bunu deriz. Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları için her şeyi yapabiliriz. O gün doğrular başkadır, bugün başkadır. Biz birçok dersi alarak doğruları yapabiliriz. Fenerbahçe'nin doğruları için herkes bunu bilmelidir. bu Özdeğer burada Fenerbahçe'dir. Benim yaptığım görüşmelerde en ufak problem olmayacğaını biliyorum. Aatif ve Dirar, bu takımda 1.5, 2.5 yıldır buradalar. Burayı çok iyi tanıyorlar. Geçen yıllarda zirve yarışı yaptılar. Bugün de aynı yarışın içinde olmamalarını onların ifadelerinden biliyorum. Durması gerektiği yerleri bilecekler. En iyi performanslarını verecekler. Fenerbahçe bunlardan faydalanacak.

VOLKAN, FENERBAHÇE'DE BEKÇİ OLUR

Volkan, Fenerbahçe'ye mal olmuş bir insandır. Fenerbahçe tarihinde yer almıştır. Can Bartu'lar, Lefter'ler, Cemiller, Ogünler. Bu tabloyu gördüğünüzde, bu camiaların yarattığı değerlerdir. Gurur duyarsınız. Volkan, daha henüz yaşarken buna mal olmuştur. Fenerbahçe'de bulunması, sayılacak isimlerin içerisinde olacak bir figürdür. Her ne olduysa, her ne yaşandıysa, bir aile gibi bazen nasıl birbirlerini sevdikleri gibi bazen ayrılıklar da olacaktır. Volkan, bir ailenin içinde bir şey yaşamıştır. Bu yaptıklarını nasıl yok eder. Hepimizin ailesinde bu tip şeyler olur. Eşimizle, annemizle, babamızla da olur. Bu böyle düşünülmelidir. Volkan, bu camianın önemli bir değeridir. Bundan sonra futbol yaşantısında, dilediği kadar gönlünde geçen neyse Fenerbahçe'de devam etmelidir. Volkan mutlaka Fenerbahçe'ye bu borcunu ödeyecektir. Volkan'a bekçi de ol, başkan da ol, burayı temizle de deseniz yapacaktır. Sayın Başkanımız'ın Volkan'a nasıl baktığını da biliyorum. Başkanımız'ın ve Volkan'ın ortaya koyduğu tavrı ben görünce şaşırdım. Gurur duyulacak tavırlardı. Volkan, şimdi bizimle beraber. Volkan'ın bu takıma katacağı o kadar çok şey var ki. Geçmiş, geçmişte kalmıştır. Affetmek en büyük intikamdır. O bitti, o alındı.

VOLKAN İLE ÇOK UZUN KONUŞUYORUZ

Volkan ile çok uzun konuşuyoruz. İlk sahaya çıktığımızda, sahayı özlemesiyle ilgili bir tepkisi oldu. Bir yere 17-18 yılınızı vermişsiniz. Başarılar yaşamışsınız. Sonuçta da bir ufak kırgınlık yaşamışsınız. Başka taraflarda düşünülmesini komik buluyorum. Asla kimse, ne bunu zorla yapar, asla kimseyi ne siz zorla duygulandırabilirsiniz, bu kadar geçmişe bakıp bu cümlelerden sonra başka türlü düşünülüyorsa... Volkan, burada yeşil sahaların içinde 18 yılını vermiş. Fenerbahçe, ona kaptanlığı vermiş. Bu değeri, ufacık bir göz kırpmayla silemezsiniz. Bu değeri başkanımız, yönetim kurulumuz verdi.