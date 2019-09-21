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Ersun Yanal'dan Vedat Muric'e uyarı!

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muric'in 15 gol hedefi Ersun Yanal'ı şaşırttı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Geçtiğimiz sezon Ç.Rizespor’da 36 maçta 17 gol atarak Fenerbahçe’ye transfer olmayı hak eden Vedat Muric’in bu sezon sarı lacivertli formayla ‘15 gol’ hedefi teknik direktör Ersun Yanal’ı şaşırttı.
 
'EN AZ 20 ATMALISIN'
 
Gerek Süper Lig’de gerekse Kosova Milli Takımı’nda oynadığı futbolla İngiliz devlerinin radarına giren Vedat Muric’in ’15 gol hedefine’ karşı çıkan Yanal’ın ‘En az 20’ dediği öğrenilirken, tecrübeli forvetin hocasına ’15 gol atarsam kendimi başarılı sayacağım, kafamdaki rakam bu, hedefime ulaşmak için kendime böyle bir gol rakamı belirledim’ ifadelerini kullandığı bildirildi. Şu anda hayli formda olan 25 yaşındaki yıldız oyuncusuna cesaret veren Ersun Yanal’ın 15 golü az bulduğu vurgulanırken, başarılı çalıştırıcının ‘Fenerbahçe’de oynuyorsun, geçtiğimiz sezon yakaladığın istatistiğin üzerine çıkmalısın’ karşılığını verdiği belirtildi.
 
Süper Lig'de şu ana kadar 4 maça çıkan Vedat Muric 2 gol atmayı başardı.
 

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