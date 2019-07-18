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Ersun Yanal'dan Volkan Demirel kararı

Sözleşmesi biten ve Türkiye'de asla başka bir takımın formasını giymeyeceğini söyleyen Volkan Demirel, sezon açılmasına rağmen yönetimden beklediği haberi bir türlü alamıyordu.

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Teknik direktör Ersun Yanal, Volkan'ın takıma ağabeylik yapacak önemli bir figür olduğunu söyleyip yönetimi ikna etti. Ali Koç yönetimi, aslında Volkan konusunda büyük kararsızlık yaşıyordu. İlerlemiş yaşının yanı sıra adının sıkça polemiklerle anılır olması yönetimi rahatsız ediyordu.
 
Boş mukaveleye imza
 
Ancak takıma geri dönen Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan'ın önemli bir görev üstleneceğini söyleyen Yanal yönetime "Siz onu bir kaleci olarak düşünmeyin. O bu takımın ruhu. Onun hırsı ve saha dışındaki ağabeyliği bize çok şey katacaktır" dedi. Bu istek üzerine yönetim de Volkan Demirel ile bir sene daha yola devam etmeye karar verdi. Volkan Demirel ile takımın Avusturya yolculuğu öncesi sözleşme imzalanacak ve tecrübeli oyuncu da kafileyle birlikte kampa gidecek. Yönetimden herhangi bir para talep etmeyen Volkan Demirel'in boş sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
 
Fener sıkı çalışıyor
 
Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra'da sürdüren Fenerbahçe dün de kondisyon ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal nezaretindeki idmanda sarı-lacivertliler top kapma, pas ve hücum çalışmaları yaptı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
 
Türkiye
 

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