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Spor

Ersun Yanal'dan Webo'ya destek: ''Dünyayı güzellik kurtaracak''

Antalyaspor Kulübü ve teknik direktör Ersun Yanal, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, hakemin ırkçı söylemine maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek mesajı verdi.

DHA09 Aralık 2020 Çarşamba 13:36 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:36
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Paris Saint-Germain ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulundu. Fraport TAV Antalyaspor'un sosyal medya hesabından, Webo'ya destek, ırkçılığa tepki mesajı yayımlandı. Kırmızı beyazlı kulüp, Medipol Başakşehir'in paylaştığı 'No To Racism' yazılı görseli sosyal medya hesabından 'Yanındayız' başlığıyla yayımladı.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da 'Dünyayı güzellik kurtaracak. No To Racism' mesajını paylaştı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de paylaşımlarıyla ırkçılığa tepki gösterdi.

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