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Ersun Yanal'ın derbi planında zorunlu değişiklik!

Galatasaray'a misafir olacak sarı-lacivertlilere sakatlık darbesi. Ersun Yanal'ın vazgeçilmezlerinden Garry eski takımına karşı yok. Afrikalının yerine üç aday var.

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Şampiyonluk hedefindeki Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Ankaragücü'nü yenerek moral depoladı. Ancak sarı-lacivertliler Kadıköy'de 3 puana uzanırken en önemli kozlarından Garry Rodrigues'i kaybetti.

Sakatlanarak oyundan çıkan Afrikalı yıldızın sağ ayak bileğinde 2. derece zorlanma, bağlarında kısmi yırtık ve ödem tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Rodrigues'in Galatasaray karşısında forma giymesinin mümkün olmadığı, sahalara dönmesinin ez az 3 haftayı bulacağı öğrenildi. Eski takımına karşı oynama şansını kaçıran Rodrigues moral bozukluğu yaşarken, teknik direktör Ersun Yanal ise sol açık için arayışlara başladı. Geride kalan tüm maçlarda ilk 11'de sahne alan Afrikalının yerine 3 aday var.

Savunma da değişebilir

Ersun Yanal, Victor Moses, Alper Potuk ve Tolga Ciğerci alternatifleri arasında seçim yapacak. Sakatlıktan yeni çıkan Moses ile bir türlü beklenen form düzeyine ulaşamayan Alper'in yanında Tolga favori durumda. Yanal'ın, Ankaragücü karşısında yaşanan sakatlık sonrası bu pozisyona çektiği tecrübeli oyuncu etkili performansıyla Galatasaray'a karşı formaya en yakın isim. Ersun Hoca, derbide savunma kurgusunu da sil baştan yapabilir. Normal şartlarda stoperde Zanka-Jailson ikilisini kullanacak olan Isla'nın hazır olması halinde, orta sahada Emre-Ozan ikilisini görevlendirip Gustavo'yu stoperde kullanmayı düşünüyor. Ankaragücü karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Deniz Türüç'ün ise ciddi bir sıkıntısı yok. Tecrübeli oyuncu kariyerindeki ilk derbi fırsatını kaçırmayacak.

Hayal kırıklığı

F.Bahçe'nin dünyaca ünlü stoperi Adil Rami, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk sınavında sınıfta kaldı. Yaptığı bireysel hatayla Ankaragücü'ne gol vizesi veren 33'lük stoper sahada kaldığı 45 dakika boyunca, hava topu kazanamadı, top çalamadı, şut çekemedi. Yüzde 50 ikili mücadele kazanma oranıyla oynayan Adil Rami'nin bu performansına Fransızlar da yabancı kalmadı. L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil" başlığıyla ince bir gönderme yaparken, RMC Sport, "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" manşetini kullandı. Football.fr ise gayet netti, Adil Rami'nin hatası tek kelimeyle duyuruldu: Felaket!

(Türkiye)

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