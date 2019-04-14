Ersun Yanal'ın derbi stratejisi belli oldu

Santra ile birlikte pres isteyen Yanal, "İkili mücadelelerde topa sert olun. Sürekli hataya zorlayın ve Kadıköy'de olduklarını hissettirin" talimatını verdi.

PASLA HÜCUMA ÇIKMALARI YASAK!

Fenerbahçe, G.Saray savunmasının pasla hücuma çıkmasına engel olacak. Özellikle oyun kurmada sıkıntılı olan Ahmet Çalık'ın üzerine oynanacak. Yanal rakibi uzun pas tercihleriyle oyun planından uzaklaştırmayı, dönen topları kazanıp oyuna hakim olmayı planlıyor.

HEDEF ONYEKURU'NUN ARKASI

Onyekuru'nun savunmaya gerekli yardımları yapmadığını tespit eden Yanal, Galatasaray'ın sol kanadını gözüne kestirdi. Başarılı teknik adam, sağ bekte oynatacağı Dirar ve önündeki Moses'la birlikte Zajc'ı da bu bölgeye sokarak rakibin solunu çökertmek istiyor.

(Takvim)