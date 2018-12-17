Ersun Yanal'ın doğum günü pastasındaki 'Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır' mesajı dikkat çekti
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve Andre Ayew için doğum günü kutlaması düzenlendi.
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ve futbolculardan Andre Ayew için doğum günü kutlaması yapıldığını duyurdu.
Kutlamada Başkan Ali Koç ve ikinci başkan Semih Özsoy yer alırken, Yanal ve Koç, ilk kez bir arada görüntülendi.
Kulüpten yapılan duyuru şöyle:
Fenerbahçe Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Ersun Yanal ve oyuncumuz Andre Ayew'in doğum günü Can Bartu Tesislerimizde kutlandı.
BB Erzurumspor maçı öncesi teknik heyetimize ve oyuncularımıza moral ziyaretinde bulunan Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy da doğum günü kutlamasına katıldı. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Selahattin Baki de kutlamada yer aldı.
Teknik Direktörümüz ve Ayew için kesilen pastanın üzerinde Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın 2013-2014 sezonunda kazandığımız lig şampiyonluğunun kupasıyla birlikte çektirdiği fotoğraf ve "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır’ ile ‘Yanarım senin uğruna’ ifadeleri yer aldı.
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