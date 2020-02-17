İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0594
  • EURO
    6,5713
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
Spor

Ersun Yanal'ın son şansı derbi

Ankaragücü yenilgisi Fenerbahçe'de taşları yerinden oynattı. Yönetim, Ersun Yanal'la görüşecek. Derbi son şansı.

16 Şubat 2020 Pazar23:45 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 08:00

FENERBAHÇE’NİN son üç haftada üst üste aldığı kötü sonuçlar bardağı taşırdı... Başkan Ali Koç ve yönetimi bu tablonun tek sorumlusu olarak Teknik Direktör Ersun Yanal’ı görüyor. Başkan Koç ve kurmayları hafta içinde tecrübeli teknik adamla bir araya gelecek. Bu toplantıda Yanal’ın geleceği belli olacak. Yönetimin Yanal’la devam edip etmeme konusunda da ikiye ayrıldığı gelen bilgiler arasında... Bir kısım Galatasaray derbisine Yanal’la çıkmak istiyor, muhalif kanat ise hemen biletinin kesilmesinden yana...

KOÇ KARARINI VERMEDİ

Başkan Ali Koç ise net kararını vermedi... Yaşanan mali durum ve FFP anlaşması nedeniyle Ali Koç’un tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar devam etmeyi planladığı belirtildi. Ancak, Başkan Ali Koç’un Galatasaray derbisinden alınacak sonuca göre kararını netleştireceği belirtildi. Derbi kazanılırsa Yanal’la devam edilecek. Olası bir mağlubiyet ve puan kaybında ise tecrübeli çalıştırıcı ile vedalaşılacak.

(Akşam)

Füzeler ateşlendi! Esed'e karşı operasyon başlatıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Esed rejimine ağır darbe
Esed rejimine ağır darbe

Esed rejimine ağır darbe

Görüntüleri yayınladı! Savaş uçağını böyle düşürdüler
Görüntüleri yayınladı! Savaş uçağını böyle düşürdüler

Görüntüleri yayınladı! Savaş uçağını böyle düşürdüler

Yaşadıkları paniği manşetlere taşıdılar: Türkiye bölgeye mührü vuruyor
Yaşadıkları paniği manşetlere taşıdılar: Türkiye bölgeye mührü vuruyor

Yaşadıkları paniği manşetlere taşıdılar: Türkiye bölgeye mührü vuruyor

CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı
CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı

CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.