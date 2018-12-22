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Ersun Yanal'ın yeni Sow'u Andre Ayew

Ersun Yanal yönetiminde iki resmi maça çıkan ve 7 gol atan Fenerbahçe’de birçok hücum opsiyonu masaya yatırılıyor. Mevcut kadro içerisinde her futbolcudan verim almak için çalışan tecrübeli teknik adam, Ayew konusunda da farklı planlar yapıyor. 2013-14 sezonunda sarı-lacivertli takımla şampiyonluğa uzanırken, Moussa Sow’u hücumda joker adamı yapan Ersun Yanal, şimdi de Ayew’den aynı verimliliği almayı deneyecek.

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Ersun Yanal yönetiminde iki resmi maça çıkan ve 7 gol atan Fenerbahçe’de birçok hücum opsiyonu masaya yatırılıyor.

Hücuma yatkın ve hızlı bir takım kurmak isteyen Yanal, Andre Ayew opsiyonunu göz ardı etmiyor. Mevcut kadro içerisinde her futbolcudan verim almak için çalışan tecrübeli teknik adam, Ayew konusunda da farklı planlar yapıyor. 2013-14 sezonunda sarı-lacivertli takımla şampiyonluğa uzanırken, Moussa Sow’u hücumda joker adamı yapan Ersun Yanal, şimdi de Ayew’den aynı verimliliği almayı deneyecek.

İlk olarak BB Erzurumspor maçında kanat forvet ve yardımcı forvet olarak kullanılıp, 1 gol atan tecrübeli futbolcu, Giresunspor kupa maçında da ikinci forvet olarak oynadı. Ganalı yıldızı, kanatlar başta olmak üzere merkezde ve hücumun uç noktasında kullanmak isteyen teknik heyet, oyuncunun çok yönlü tarafından faydalanmayı amaçlıyor. Ayew’in asist yönü, dripling özelliği, hava hakimiyeti ve şut tehdidi nedeniyle önemli bir isim olabileceğine dikkat çekiliyor. 

BB Erzurum karşısında 88 dakika, Giresunspor önünde de 90 dakika süre alan Andre Ayew, istekli tavrı ve olumlu yaklaşımıyla alkış alan isimlerden oldu. 

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