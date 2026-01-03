İSTANBUL 13°C / 12°C
3 Ocak 2026 Cumartesi
Spor

Ertan Torunoğulları: Diğer transferler sırayla gelecek

Fenerbahçe'de Anthony Musaba imzasının ardından konuşan Ertan Torunoğulları, transfer çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

3 Ocak 2026 Cumartesi 21:56
Ertan Torunoğulları: Diğer transferler sırayla gelecek
Fenerbahçe, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı. Hollandalı oyuncu kendisini 4.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZIN OYUN SİSTEMİNDE FARK YARATACAK"

Transfer süreci ve Musaba ile ilgili konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Kulübümüze hayırlı olsun. Devre arası ilk transferimizi yaptık. Musaba'yı hocamız da çok beğeniyor ve istiyordu. Oyuncu da kulübümüzü çok istiyordu. İnanıyorum ki hocamızın oyun sisteminde fark yaratacak ve şampiyon olmamızda katkısı çok büyük olacak" dedi.

Transfer planlaması hakkında konuışan Torunoğulları, "Transferlerle ilgili taraftarlarımız rahat olsunlar. Başkanımız 24 saat kulüpte. Bütün mesaisini ona harcıyor. Transferlerle ilgili ve nasıl şampiyon olacağımızın çalışmalarını Başkanımız kulüpte yapıyor. Bizler de Futbol Komitesi olarak, Devin Bey, Ömer Bey, Turgay Bey ile sürekli çalışıyoruz. Başkanla iletişim halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda diğer transferlerimizi de yapacağız. Adana'daki Samsunspor maçından sonra hız verip, transferlerimizi yapacağız. Bu transfer sürecinde Samsunspor Başkanına ve yönetimine de teşekkür ederiz. Bize herhangi bir zorluk çıkarmadılar. Oyuncumuzun maça yetişmesi için gereken yardımları yaptıkları için camiamız adına onlara da teşekkür ediyoruz. Kulübümüze hayırlı uğurlu olsun. Diğer transferlerimiz de sırayla gelecek." ifadelerini kullandı.

