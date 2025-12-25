İSTANBUL 13°C / 6°C
  Ertan Torunoğulları: Fenerbahçe camiası birlikte
Spor

Ertan Torunoğulları: Fenerbahçe camiası birlikte

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2025 Perşembe 00:00
Ertan Torunoğulları: Fenerbahçe camiası birlikte
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, gözaltına alınan Sadettin Saran'ın herhangi bir sorun yaşamadığını belirterek, "Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da hep birlikte bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Maslak'ta bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gelen Torunoğulları, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yönetim ve taraftarlar olarak gözaltına alınan başkan Sadettin Saran'a destek verdiklerini belirten Torunoğulları, "Bu akşam emniyet güçleri tarafından başkanımız Sadettin saran gözaltına alındı. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Buradan taraftarlarımıza sesleniyoruz; sakin olun, rahat olun, yönetim kurulu olarak hukuki olayları takip ediyoruz, gereken hukuki çalışmalarımızı yapıyoruz. Bununla ilgili açıklamaları saatler ilerledikçe sizinle paylaşacağız." açıklamasını yaptı.

Başkan Sadettin Saran'la sürekli irtibat halinde olduklarını ve Sadettin Saran'ın çok rahat olduğunu vurgulayan Torunoğulları, "Başkanımız işimize devam etmemizi, taraftarlarımızla kontak halinde olmamızı, sakin ve rahat olmamızı istiyor. Başkanımızda herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da hep birlikte bunu göreceğiz." diye konuştu.

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sadettin Saran'ı kulüp binasında ziyaret etmesiyle ilgili de konuşan Torunoğulları, şunları söyledi:

"Fenerbahçe camiası ayaklanmış ve birlikte. Bütün gelişmeleri kendi aramızda paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Sakin olsunlar, yönetim kurulu görevinin başında. Her şeyi takip ediyoruz. Güzel haberleri de yakında hep birlikte paylaşırız. Yine tekrarlıyorum, şampiyon olacağız."

FENERBAHÇE'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınması sonrası sarı lacivertli yönetim, olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları bir açıklama daha yaptı.

Torunoğulları, "Yönetim olarak toplantı yaptık. Transfer çalışmalarımız devam edecek. Her şey devam edecek. Görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

